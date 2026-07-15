Cruz Azul jugará fuera de CDMX en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX; siguen sin estadio

Otra vez la misma historia y es que el Cruz Azul nuevamente iniciará un torneo de la Liga MX sin casa, ahora jugará la jornada 2 del Apertura 2026 en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

De acuerdo a un informe de las autoridades del futbol mexicano, La Máquina se mudó nuevamente al Estadio Ciudad de los Deportes para la presente temporada; sin embargo, la cancha no cumplió con las condiciones necesarias para albergar un partido profesional, por lo que jugarán fuera de la capital.

“(...) se realizó una inspección al terreno de juego, la cual determinó que actualmente no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral”, puntualizaron.

El partido será contra Puebla y está programado para el martes 21 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro del país).

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/BDXMX1ATEp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

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¿Cruz Azul jugará todo el Apertura 2026 en Querétaro?

Hasta el momento, Cruz Azul sólo jugará la jornada 2 contra Puebla en el Estadio Corregidora, debido a que siguen los trabajos para que se muden definitivamente a la Ciudad de México, pero se deberá de acreditar la situación ante la Liga MX y ésta, a su vez, dar el visto bueno.

“La Liga MX continuará dando seguimiento al plan de trabajo en el Estadio Ciudad de los Deportes e informará sobre la situación del inmueble de cara a la jornada 3″, concluyó el comunicado.

¿Cuántas veces se ha mudado de estadio Cruz Azul en los últimos años?

Cruz Azul nació en 1927 y su primer estadio fue el 10 de Diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa, en el estado de Hidalgo. Posteriormente se mudó a la CDMX al Estadio Azteca para su primera fase de 1971 a 1996.

A partir de 1996 se mudó al Ciudad de los Deportes, durante ese tiempo se llamó Estadio Azul; sin embargo, en 2018 volvieron al Azteca y estuvieron ahí hasta 2024, pero tuvieron que buscar una nueva casa debido a las remodelaciones del recinto para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Desde aquel año y hasta 2026, han jugado en el Estadio Olímpico Universitario (CDMX, el Cuauhtémoc (en Puebla) y La Corregidora (Querétaro).

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