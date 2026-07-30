UEFA anuncia que no participará en torneos de la FIFA

Las 55 federaciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés) anunciaron que no participarán en ningún torneo oficial mientras la FIFA mantenga su propuesta de modificar la propiedad de la Copa del Mundo y otras competencias hacia inversores privados.

De acuerdo al comunicado oficial que publicaron este jueves 30 de julio, la UEFA consideró que la Copa del Mundo “no puede ser tratada como un producto de inversión”, debido a que es uno de los mayores legados del futbol.

Es por lo anterior que, aseveraron, no regresarán a las competencias oficiales si no se desecha la propuesta y se dan garantías de que la FIFA “nunca más” abrirá su estructura a intereses privados.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

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“(...) ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo”, puntualizaron.

¿Por qué UEFA rechaza la propuesta de FIFA?

UEFA dejó en claro que aprobar el ingreso de inversores extranjeros cambiará el futbol, ya que presuntamente la rentabilidad comercial “se convertirá en una obligación permanente”, es decir, que serán otros los que decidan sobre calendarios, sedes, jugadores y no los entes que manejan al deporte.

Es por eso que, con base en el escrito que ahora es publico, la UEFA condenó que la propuesta de la FIFA se haya dado “en secreto” y que esté a nada de ser aprobada sin que las confederaciones se hubieran enterado y que presuntamente haya un “ultimátum” para aprobarla.

“No se trata de una ‘decisión democrática’, sino de una gobernanza basada en la intimidación: un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión del futbol mundial", refirieron.

La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al futbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta. — UEFA

¿De qué va la propuesta de la FIFA que rechaza la UEFA?

La FIFA anunció que el pasado 28 de julio inició un proceso para modificar los derechos comerciales de la marca, así como de sus torneos, y abrirlos a entes empresariales diversos.

Transmisiones, patrocinadores, licencias, venta de entradas y torneos ahora tendrán una gestión diferente, mediante FIFA Forward Enterpise (FFE), lo cual fue llamado por el presidente Gianni Infantino como “una oportunidad de oro”; sin embargo, dejaron en claro que esto sería aprobado por todos los integrantes de la Federación.

“La inversión externa apoya a las organizaciones proporcionándoles recursos que les permiten hacer cosas que de otro modo no podrían hacer con sus propios recursos: construir infraestructura, contratar empleados y expandir sus actividades”, fue la explicación que dio la FIFA y que no gustó en Europa.

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