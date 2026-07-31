FIFA cancela privatización de la Copa del Mundo; esto dijo Gianni Infantino

Después de días de polémica, la FIFA dio marcha atrás a uno de los proyectos más polémicos de los últimos años, luego de que la propuesta para abrir parte del negocio comercial de la Copa del Mundo a inversionistas privados provocara un amplio rechazo entre las federaciones y confederaciones de futbol.

Tras críticas y diferencias al interior del organismo, la FIFA y el presidente Gianni Infantino confirmaron que la iniciativa no continuará. Todo esto después de que no logró el consenso necesario entre las asociaciones.

🚨#AlertaADN



⚽🌍 La FIFA (@FIFAcom) retira su propuesta para crear una filial que comercializaría la Copa del Mundo https://t.co/k4wqsjJEuZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 1, 2026

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FIFA: comunicado descarta explotación comercial del Mundial

Luego del anuncio, la mayoría de las confederaciones se negaron a ser parte de este nuevo proyecto. Esta decisión conjunta, provocó que la FIFA publicara un comunicado la cancelación del FIFA Forward Enterprises.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. (…) En consecuencia, esta propuesta no avanzará”, informó el máximo organismo de futbol.

Además, el propio Gianni Infantino aseguró que buscará reunir a las partes interesadas en las próximas semanas, con el objetivo de “continuar haciendo crecer el futbol en todas partes”.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

FMF no descartó unirse al plan de Infantino

Desde un inicio, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) había rechazado la propuesta y reafirmaron que “el futuro del futbol, y su principal activo, debe permanecer en manos de la familia del futbol”.

Sin embargo, luego del comunicado por parte de Concacaf, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó mediante sus redes sociales que iban a buscar la decisión más acertada a los intereses del balompié nacional.

“En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo. (…) La FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis”, comentó la FMF.

Dicha publicación trajo muchas críticas contra la institución por “venderse” y no darle la prioridad a lo importante: el deporte; sin embargo, ahora ya fue oficialmente cancelada y el FIFA Forward Enterprises no continuará.

Tras el anuncio oficial, la propia FMF publicó: “Celebramos que se haya priorizado la unidad de todas las Confederaciones y Federaciones en beneficio del futbol”.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/WDxVo1gLqt — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 1, 2026

¿Qué proponía el FIFA Forward Enterprises?

Con este nuevo proyecto, se buscaba tener una filial comercial para centralizar los negocios del organismo. Estos eran los principales objetivos del FIFA Forward Enterprises:

Concentrar derechos de transmisión, patrocinios y boletaje

Captar capital externo mediante la venta de una participación minoritaria

Elevar el financiamiento del FIFA Forward de 8 a 20 millones de dólares por país

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