¡Comienza la era Rafa Márquez! Este será su debut como DT de la Selección Mexicana

¡Ya tiene fecha de inicio la era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana! La Federación Mexicana de Futbol confirmó hoy el calnedario de los primeros encuentros de la Selección Azteca luego de su participación en la Copa del Mundo 2026, una serie de compromisos que marcarán el comienzo del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

El primer partido de Rafael Márquez como Director Técnico (DT) será frente a Colombia, en un duelo amistoso internacional que servirá para comenzar la renovación del equipo después de la salida de Javier “El Vasco” Aguirre.

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La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026





¿Cuándo debuta Rafa Márquez como DT de la Selección de México?

El primer partido de Rafa Márquez como estratega mexicano será el 26 de septiembre de 2026, cuando México se enfrente a Colombia en la ciudad de Baltimore en Estados Unidos.

Posterior al debut de Rafa, la Selección Mexicana seguirá con una gira de preparación con otro par de compromisos internacionales:

México vs Perú

México vs Chile.

Estos tres encuentros permitirán al nuevo cuerpo técnico evaluar a los jugadores, además de comenzar a construir la base del equipo que buscará mantenerse como protagonista de la Concacaf.

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



Los detalles ➡️ https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026

¿Cuándo se juega el México vs Perú?

El partido de la Selección de México en contra del representativo de Perú se realizará el próximo 29 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

¿Cuándo es el juego México vs Chile?

Una semana después, los pupilos de Rafa Márquez se medirán contra la Selección de Chile; el partido México vs Chile se llevará a cabo en 6 de octubre de 2026 en la ciudad de Los Ángeles, California.

¿Qué sigue para México tras los amistosos? Liga de Naciones Concacaf 2026-27

Después de los partidos de preparación, la Selección Mexicana volverá a participar en un encuentro oficial durante el mes de noviembre cuando participe en la Concacaf Nations League.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol ya confirmó la participación, las fechas y los rivales aún están por definir; solo está confirmado que uno de los partidos se realizará en territorio mexicano.

México vs. Por Definir

Noviembre | Territorio Mexicano.

La llegada de Rafa Márquez, uno de los futbolistas más importantes en la historia de México y cinco veces mundialista, genera altas expectativas entre la afición; su debut ante selecciones sudamericanas como Colombia, Perú y Chile representará una primera prueba para conocer la identidad futbolística que buscará imprimir a la Selección Azteca.

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