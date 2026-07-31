Para cerrar bien el mes, tendremos doble cartelera en este Viernes Botanero correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Dos de los cuatro equipos denominados grandes tendrán actividad: Chivas y Pumas.
Esta jornada será crucial para todos los equipos del fútbol mexicano, ya que será la última antes del parón por el inicio de la Leagues Cup.
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Puebla vs Chivas inicia la Jornada 3 de la Liga MX
El Estadio Cuauhtémoc será testigo del primer partido que se dispute en esta Jornada 3 del Apertura 2026. La Franja apuesta por salir del bache en el que ha estado en los últimos torneos bajo el mando de Gerardo Espinoza; mientras que el Rebaño Sagrado busca seguir siendo protagonista con Gabriel Milito.
Tras las dos primeras jornadas del campeonato, Puebla suma 3 unidades luego de una victoria y una derrota; mientras que las Chivas, también tienen 3 puntos, producto de una victoria y un descalabro.
Si te preguntas, ¿dónde ver el Puebla vs Chivas? Será transmitido por Azteca 7, la transmisión comenzará desde las 6:50 pm (tiempo del centro) y el silbatazo inicial está programado a las 7:00 pm.
Juárez vs Pumas cierra el Viernes Botanero
Nos vamos hasta la frontera del país con el segundo partido de esta cartelera del Viernes Botanero. Los dirigidos por Pedro Caixinha tienen la misión de darle una alegría a su afición; la visita quiere sacudirse de la última final perdida, ahora con Esteban Solari en el banquillo.
La crisis parece empezar a tocar la puerta del conjunto fronterizo, pues luego de dos jornadas de este Apertura 2026, Juárez no ha logrado sumar con un par de derrotas en este torneo (ambas por 1-0).
El conjunto auriazul tuvo un mal inicio de torneo con una derrota en casa en la primera jornada; sin embargo, la semana pasada vencieron a Toluca de visita y Pumas cuenta con tres puntos.
Si no te quieres perder este encuentro, el Juárez vs Pumas se podrá ver por Azteca 7 este viernes 31 de julio. El partido comenzará a las 9:00 pm (tiempo del centro) pero podrás ver la transmisión desde las 8:50 pm.
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