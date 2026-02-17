Atlante llega a TV Azteca Deportes para este torneo Clausura 2026

El Club Atlante se encuentra muy cerca de volver a la Liga MX y empieza con cambios importantes este 2026. Es por eso que el acuerdo de transmisión de sus partidos por la señal de TV Azteca Deportes ha golpeado directamente a los verdaderos aficionados del futbol mexicano, ya que podrán tener más de cerca a los 'Potros de Hierro'.

El Atlante se mantiene en la Liga de Expansión MX al menos durante este 2026, en donde sigue figurando como uno de los grandes de la competencia, considerando que ha tenido grandes torneos desde hace varios años.

El acuerdo del Atlante con TV Azteca Deportes

La alianza tendrá lugar este torneo Clausura 2026, comenzando desde la jornada 7, en donde Atlante recibe Alebrijes en el Estadio Agustín Curuco Díaz. Este encuentro será el debut del 'equipo del pueblo' por la señal de TV Azteca Deportes, que se puede seguir en el sitio web oficial y en su respectiva aplicación.

Así, TV Azteca Deportes transmitirá todos los partidos de local del Atlante durante este Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX. Aunque este torneo no comenzó de la mejor manera para los 'Potros', esperan retomar el camino y poder volver a figurar en zona de liguilla y competir por el título.

Atlante regresaría a la Liga MX el próximo torneo

Aunque todavía no se ha hecho oficial, fuentes especializadas señalan que el Atlante regresará a la Liga MX el próximo torneo Apertura 2026, luego 13 años en la categoría de Ascenso MX que posteriormente fue Expansión MX.

Actualmente, los 'Potros' juegan en Zacatepec, pero en su regreso a la Liga MX se mudarían a la Ciudad de México y podrían volver a ser locales o en el renovado Estadio Azteca o en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde jugaron durante varios años mientras estaban en la segunda división.

El Club Atlante tiene el orgullo de presentar a TV Azteca Deportes como nuestro aliado estratégico, quien transmitirá nuestros partidos de local para el Torneo Clausura 2026.



¡Una gran alianza que nos permitirá llegar a los hogares azulgranas!#SerAtlante#CompartimosLaEmoción pic.twitter.com/v6juRFfcye — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) February 17, 2026

