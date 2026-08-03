Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX antes de la pausa por la Leagues Cup

La jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y con ella iniciará una pausa para el futbol mexicano, ya que habrá una edición más de la Leagues Cup donde los clubes mexicanos enfrentarán a sus símiles de la MLS.

Pero antes de iniciar la competencia internacional, la tabla general y de goleo del Apertura 2026 se movió y nos dejó al América como nuevo líder, seguido por Xolos, Toluca y Pumas.

¡América es líder del Apertura 2026! 🦅🔝



Las Águilas se adueñan de la cima por diferencia de goles sobre Xolos tras tres jornadas. Santos y Juárez siguen sin sumar unidades y el torneo entra en pausa por actividad dentro de la Leagues Cup. ⚽



La Fecha 4 se jugará del 15 al 17… pic.twitter.com/hYOd0RP7nJ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 3, 2026

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Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX al finalizar la jornada 3

Tras los encuentros de este fin de semana, así quedó la tabla general de la Liga MX:

América: 7 puntos Xolos: 7 puntos Toluca: 6 puntos Pumas: 6 puntos Rayados: 6 puntos Cruz Azul: 6 puntos Querétaro: 6 puntos Necaxa: 6 puntos Atlas: 6 puntos Atlante: 4 puntos Puebla: 4 puntos Chivas: 4 puntos Pachuca: 3 puntos León: 3 puntos Atlético San Luis: 2 puntos Tigres: 1 punto Santos: 0 puntos Juárez: 0 puntos

Líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026

En tanto, los goleadores también cambiaron tras estos encuentros:

Lucas Ocampos (Rayados): 4 goles Juninho (Pumas): 3 goles Ali Ávila (Querétaro): 3 goles Julián Simón Carranza (Necaxa): 3 goles Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles

¿Cuándo vuelve la Liga MX con la jornada 4 del Apertura 2026?

La Leagues Cup 2026 iniciará el martes 4 de agosto y la fase 1 concluirá el 13 de agosto, por lo que la Liga MX retomará actividades del 15 al 17 de agosto con la jornada 4 que se jugará así:

Sábado 15 de agosto

Atlante vs Toluca

Rayados vs Juárez

Atlas vs Tigres

Domingo 16 de agosto

Pumas vs Querétaro

América vs Atlético San Luis

Santos vs Chivas

Xolos vs Cruz Azul

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs León

Pachuca vs Puebla

Mientras se retoma el futbol mexicano, la Leagues Cup seguirá su curso:

Cuartos de final del 25 al 27 de agosto

del 25 al 27 de agosto Semifinales entre el 1 y 2 de septiembre

entre el 1 y 2 de septiembre Juego por el tercer lugar y la gran final el 6 de septiembre

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