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Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX antes de la pausa por la Leagues Cup

El Apertura 2026 tendrá una pausa, tras tres fechas, por el inicio de la Leagues Cup donde compite la Liga MX vs MLS; te contamos cómo quedaron los equipos

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y con ella iniciará una pausa para el futbol mexicano, ya que habrá una edición más de la Leagues Cup donde los clubes mexicanos enfrentarán a sus símiles de la MLS.

Pero antes de iniciar la competencia internacional, la tabla general y de goleo del Apertura 2026 se movió y nos dejó al América como nuevo líder, seguido por Xolos, Toluca y Pumas.

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Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX al finalizar la jornada 3

Tras los encuentros de este fin de semana, así quedó la tabla general de la Liga MX:

  1. América: 7 puntos
  2. Xolos: 7 puntos
  3. Toluca: 6 puntos
  4. Pumas: 6 puntos
  5. Rayados: 6 puntos
  6. Cruz Azul: 6 puntos
  7. Querétaro: 6 puntos
  8. Necaxa: 6 puntos
  9. Atlas: 6 puntos
  10. Atlante: 4 puntos
  11. Puebla: 4 puntos
  12. Chivas: 4 puntos
  13. Pachuca: 3 puntos
  14. León: 3 puntos
  15. Atlético San Luis: 2 puntos
  16. Tigres: 1 punto
  17. Santos: 0 puntos
  18. Juárez: 0 puntos

Líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026

En tanto, los goleadores también cambiaron tras estos encuentros:

  1. Lucas Ocampos (Rayados): 4 goles
  2. Juninho (Pumas): 3 goles
  3. Ali Ávila (Querétaro): 3 goles
  4. Julián Simón Carranza (Necaxa): 3 goles
  5. Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles

¿Cuándo vuelve la Liga MX con la jornada 4 del Apertura 2026?

La Leagues Cup 2026 iniciará el martes 4 de agosto y la fase 1 concluirá el 13 de agosto, por lo que la Liga MX retomará actividades del 15 al 17 de agosto con la jornada 4 que se jugará así:

Sábado 15 de agosto

  • Atlante vs Toluca
  • Rayados vs Juárez
  • Atlas vs Tigres

Domingo 16 de agosto

  • Pumas vs Querétaro
  • América vs Atlético San Luis
  • Santos vs Chivas
  • Xolos vs Cruz Azul

Lunes 17 de agosto

  • Necaxa vs León
  • Pachuca vs Puebla

Mientras se retoma el futbol mexicano, la Leagues Cup seguirá su curso:

  • Cuartos de final del 25 al 27 de agosto
  • Semifinales entre el 1 y 2 de septiembre
  • Juego por el tercer lugar y la gran final el 6 de septiembre

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