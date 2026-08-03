Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX antes de la pausa por la Leagues Cup

La jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y con ella iniciará una pausa para el futbol mexicano, ya que habrá una edición más de la Leagues Cup donde los clubes mexicanos enfrentarán a sus símiles de la MLS.
Pero antes de iniciar la competencia internacional, la tabla general y de goleo del Apertura 2026 se movió y nos dejó al América como nuevo líder, seguido por Xolos, Toluca y Pumas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX al finalizar la jornada 3
Tras los encuentros de este fin de semana, así quedó la tabla general de la Liga MX:
- América: 7 puntos
- Xolos: 7 puntos
- Toluca: 6 puntos
- Pumas: 6 puntos
- Rayados: 6 puntos
- Cruz Azul: 6 puntos
- Querétaro: 6 puntos
- Necaxa: 6 puntos
- Atlas: 6 puntos
- Atlante: 4 puntos
- Puebla: 4 puntos
- Chivas: 4 puntos
- Pachuca: 3 puntos
- León: 3 puntos
- Atlético San Luis: 2 puntos
- Tigres: 1 punto
- Santos: 0 puntos
- Juárez: 0 puntos
Líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026
En tanto, los goleadores también cambiaron tras estos encuentros:
- Lucas Ocampos (Rayados): 4 goles
- Juninho (Pumas): 3 goles
- Ali Ávila (Querétaro): 3 goles
- Julián Simón Carranza (Necaxa): 3 goles
- Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles
¿Cuándo vuelve la Liga MX con la jornada 4 del Apertura 2026?
La Leagues Cup 2026 iniciará el martes 4 de agosto y la fase 1 concluirá el 13 de agosto, por lo que la Liga MX retomará actividades del 15 al 17 de agosto con la jornada 4 que se jugará así:
Sábado 15 de agosto
- Atlante vs Toluca
- Rayados vs Juárez
- Atlas vs Tigres
Domingo 16 de agosto
- Pumas vs Querétaro
- América vs Atlético San Luis
- Santos vs Chivas
- Xolos vs Cruz Azul
Lunes 17 de agosto
- Necaxa vs León
- Pachuca vs Puebla
Mientras se retoma el futbol mexicano, la Leagues Cup seguirá su curso:
- Cuartos de final del 25 al 27 de agosto
- Semifinales entre el 1 y 2 de septiembre
- Juego por el tercer lugar y la gran final el 6 de septiembre
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.