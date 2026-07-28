A través de un comunicado en redes sociales, Tigres anunció que Guido Pizarro tomó la decisión de salir de la institución y dejar la dirección técnica del conjunto felino.

Con tan solo dos jornadas disputadas en este torneo (un empate y una derrota), Tigres se quedó sin entrenador para este Apertura 2026 y a una semana de hacer su debut en la Leagues Cup.

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Guido Pizarro se despide de la afición de Tigres

Luego de más de una década en la institución en donde consiguió múltiples campeonatos y se convirtió en un histórico de la institución, Guido Pizarro salió de Tigres.

Mediante una publicación en sus redes sociales personales, el ahora ex técnico de los de la ‘U’ dedicó unas palabras a la institución por el apoyo recibido en su paso como futbolista y estratega.

“Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global”, se lee en el comunicado del argentino.

Además, Guido Pizarro aclara que esta “no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo”.

“A la afición incomparable, gracias por el apoyo y el cariño hacia mí y hacia mi familia durante estos trece años. Los entrenadores, los jugadores y los directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar”, sentencia la carta de Guido Pizarro.

Guido Pizarro: números y palmarés con Tigres

Guido Pizarro dejó un legado importante como jugador de Tigres, luego de su llegada en 2013 y al ser parte de la época dorada del conjunto felino.

El argentino tuvo 522 apariciones en las que marcó 24 goles. Además, Guido Pizarro logró estos títulos:

1 Concachampions

1 Copa MX

2 Campeones Cup

3 Campeón de campeones

4 Liga MX

Como técnico, Guido Pizarro dirigió 74 partidos con 33 victorias, 22 empates y 19 derrotas. Entre esos encuentros, se va con dos finales perdidas (ambas vs Toluca).

Tigres anuncia técnico interino

El próximo fin de semana, los felinos visitarán a Querétaro en Liga MX y el martes, harán su debut en la Leagues Cup. Hernán Elizondo asumirá de forma interina, quien es técnico de la Sub-21, acompañado por Carlos Turrubiates.

Se espera que en los próximos días la directiva comience la búsqueda para elegir al nuevo técnico de Tigres para lo que resta del torneo.

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