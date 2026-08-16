¡A los olímpicos! Selección Mexicana Femenil de Flag Football asegura boleto a Los Ángeles 2028

¡Las morras estará en Los Ángeles 2028! La Selección Mexicana Femenil de Flag Football ganó la medalla de bronce en el Mundial de la IFAF 2026 y aseguró su lugar en los próximos Juegos Olímpicos.

En un partido lleno de nervios, luego de perder la semifinal ante Canadá, la selección mexicana derrotó a Gran Bretaña por 20-19, con lo que serán parte de los equipos que debutarán a este deporte en la máxima justa deportiva.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Andy Martínez se lesiona, pero consigue boleto a los Olímpicos

Pese a la emoción por el paso a los Juegos Olímpicos, la jugadora Andy Martínez sufrió una lesión en la rodilla después de recibir un pase. Aún con eso, su papel en el partido fue súper importante y logró puntos valiosos para tener su lugar en una nueva competencia.

Otras que destacaron no sólo en este partido, sino en el torneo fueron Diana Flores, Tania Rincón, Silvia Contreras, Yaritza Morales y Elizabeth Bourde.

Selección varonil de Flag Football se queda sin boleto a Los Ángeles 2028

No obstante, durante las primeras horas de este domingo 16 de agosto, la Selección Mexicana Varonil de Flag Football perdió el duelo por el tercer lugar y, por el momento, se quedó sin puesto en los Juegos Olímpicos de 2028.

Información en desarrollo...

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.