Los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

Se acabó la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estamos por iniciar los enfrentamientos directos de los dieciseisavos de final.

¿Lo mejor? Los partidos más emocionantes y esperados los podrás ver por Azteca Deportes, es decir, con los mejores comentaristas y analistas del futbol mexicano.

Esta fase con 32 selecciones iniciará este domingo 28 de junio y concluirá el 3 de julio, así que tendrás varios días para disfrutar de la mejor transmisión.

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Partidos de los dieciseisavos que transmitirá Azteca Deportes

Así que prepara tu agenda, porque estos son los encuentros que podrás ver gratis y en televisión abierta:

Alemania vs Paraguay

29 de junio

15:00 horas (tiempo del centro del país)

Países Bajos vs Marruecos

29 de junio

19:00 horas

México vs Ecuador

30 de junio

19:00 horas

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

1 de julio

18:00 horas

España vs Austria

2 de julio

13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

3 de julio

16:00 horas

¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 que transmite TV Azteca?

Los partidos que transmitirá Azteca Deportes se podrán ver gratis y EN VIVO mediante Azteca 7, streaming en sitio web, así como la app de Azteca Deportes.

Criterio de desempate en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Debido a que se trata de duelos directos, la FIFA cuenta con un criterio de desempate para esta nueva ronda en la Copa Mundial si es que no se define a un ganador en el tiempo regular.

Lo primero son los tiempos extra, es decir, dos tiempos de 15 minutos cada uno, ahí se espera que ambos equipos rompan con el empate.

Si no hay un ganador, entonces todo se definirá en tanda de penales.

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