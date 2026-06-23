La imagen de Cristiano Ronaldo dentro del futbol a nivel internacional se sigue haciendo cada vez más grande, pues ahora en el partido Portugal vs Uzbekistán correspondiente a la jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, el máximo goleador en la historia del futbol logró una marca insuperable en este torneo.

Y es que gracias al doblete que marcó el astro portugués en el partido ante Uzbekistán, CR7 se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar en seis mundiales diferentes, hecho que quedará enmarcado por la posteridad de este deporte y el torneo más importante de la FIFA.

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¿Por qué el récord de Cristiano Ronaldo en mundiales no se podrá romper?

El hecho de que Cristiano Ronaldo haya logrado marcar en su sexta Copa del Mundo de manera consecutiva se traduce en goles en el Mundial Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en el Mundial 2026 en Norteamérica.

Este récord logrado por Cristiano Ronaldo destaca y se hace aún más grande, gracias a que es físicamente imposible, al menos hasta el momento, que un futbolista dispute siete Copas del Mundo de la FIFA por motivos de edades y los periodos que tarda el torneo en volverse a jugar.

Es decir, si un futbolista quisiera romper el récord de tener goles en seis Copas del Mundo, en primera instancia debería debutar en este torneo a los 14 años de edad y mantenerse activo y con el nivel necesario al menos hasta los 42 años con su selección.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Gol de Cristiano Ronaldo. Se convierte en el PRIMER jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca en SEIS ediciones diferentes del torneo:



🇵🇹 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026



Ríndete ante la grandeza de las verdaderas leyendas. pic.twitter.com/JZJoqVqbGK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 23, 2026

¿Qué otros récords ha logrado CR7 en el Mundial 2026?

Más allá de que CR7 se haya convertido en el primer futbolista en la historia en marcar en seis copas del mundo, Cristiano también puede presumir ser uno de los jugadores en jugar también seis Mundiales de la FIFA con Portugal.

Por otro lado, el astro portugués también logró convertirse en el jugador más veterano en marcar en una Copa del Mundo, esto gracias a que lo consiguió a los 41 años superando la marca que logró Lionel Messi en el mismo Mundial de 2026 con 38 años.

Jugadores con más goles en la historia de los mundiales

Lionel Messi 18 goles

18 goles Kylian Mbappé 16 goles

16 goles Miroslav Klose 16 goles

16 goles Ronaldo Nazário 15 goles

15 goles Gerd Müller 14 goles

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