Estado de salud de Jamal Musiala, jugador del Bayern de Múnich, tras desvanecerse en un partido de Alemania

Una imagen terrorífica se vivió en un partido amistoso en Alemania entre el Bayer de Múnich y RB Leipzing, luego de que el mediocampista Jamal Musiala se desvaneció en pleno juego y todo quedó grabado en video.

En la grabación, se pudo ver como el mediocampista de la Selección Alemana se comenzó a sentir mal y, en cuestión de segundos, cayó en el terreno de juego, esto provocó que parte del cuerpo técnico y sus compañeros, tanto en la cancha como en la banca, acudieran al lugar para atender al jugador.

“Musiala”:

Porque se desplomó el mediocampista de 23 años de Alemania en pleno pedido del Bayern Múnich, el parte médico es reservado pic.twitter.com/8RytafKMzU — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) August 16, 2026

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Estado de salud de Jamal Musiala tras su desmayo

El entrenador del Bayer de Múnich, Max Eberl, fue cuestionado por la prensa sobre el estado de salud de Jamal y confirmó que este se encuentra bien: “Eso es lo más importante, está bien”, mencionó.

Pese a que ya pasaron varias horas del desmayo, hasta ahora el club alemán no ha informado sobre alguna lesión u otros problemas médicos. Por el contrario, compartieron el video del gol que anotó.

La conexión 𝐒𝐚𝐢𝐛𝐚𝐫𝐢 - 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐚𝐥𝐚 😍 pic.twitter.com/Q05Dl9T0Ek — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 16, 2026

¿Por qué se desmayó Jamal Musiala? Todo quedó grabado en video

Las condiciones climáticas pudieron ser un factor para que el alemán cayera en el campo y es que el juego se llevó a cabo con una temperatura superior a las 33º, pues Europa se encuentra viviendo una ola de calor.

A eso se le puede sumar la adrenalina, después de anotar uno de los goles que le dio al Bayer la victoria el pasado sábado 15 de agosto.

Pese al susto, Musiala recibió atención médica, logró recuperarse y fue sustituido al minuto 86, cinco minutos después de su desvanecimiento; sin embargo, su nombre se volvió tendencia en todas las redes sociales debido a que el momento quedó grabado en video.

En una de estas grabaciones se pude ver que algunos de sus compañeros en el campo advierten que el alemán se encuentra mal, pero todo pasa muy rápido.

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