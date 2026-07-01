¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan mañana 2 de julio? Horarios, sedes y juego GRATIS por TV Azteca

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con los últimos encuentros de los dieciseisavos de final, una etapa en la que cada partido es decisivo y cualquier error puede significar la eliminación. Para este jueves 2 de julio se disputarán tres partidos que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final, donde ya esperan selecciones como México, Brasil, Inglaterra, Noruega y Paraguay.

Además del atractivo deportivo, uno de los duelos más esperados será el de España, considerada una de las favoritas para levantar el Mundial 2026, que buscará confirmar su candidatura frente a una selección de Austria dispuesta a dar la sorpresa.

MÉXICO ya tiene RIVAL para los 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🇲🇽🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Tras un PARTIDAZO… quedó definido que Inglaterra visitará el Estadio Ciudad de México para medirse a la Selección Mexicana.



📅 Domingo 5 de julio⁣⁣⁣

🕠 5:30 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y… pic.twitter.com/c5TsxzG8xO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026

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¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan el jueves 2 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estos son los encuentros programados para este jueves:

España vs Austria

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

Portugal vs Croacia

Hora: 17:00 horas

Estadio: Toronto, Canadá

Suiza vs Argelia

Hora: 21:00 horas

Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá

Los equipos ganadores avanzarán a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, acercándose un paso más a la lucha por el campeonato del mundo.

¿Qué partido transmitirá TV Azteca?

Los aficionados podrán seguir gratis por televisión abierta el duelo España vs Austria, uno de los compromisos más atractivos de la jornada. La transmisión estará disponible a través de Azteca 7, así como en la aplicación y el sitio web de Azteca Deportes.

La cobertura de partidos en TV Azteca comenzará a las 12:40 horas, veinte minutos antes del silbatazo inicial, con el equipo de análisis y narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, y Zague, el cuarteto estelar de narradores y analistas de TV Azteca Deportes.

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