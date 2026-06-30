¡Alineación Oficial! Lista definitiva de Javier Aguirre para el México vs Ecuador hoy en Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana se encuentra a 90 minutos de dar un paso más en su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de firmar una fase de grupos perfecta, con tres victorias, nueve puntos y sin recibir gol, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final, en uno de los partidos más atractivos de la jornada, pero, ¿cuál es la alineación oficial del partido México vs Ecuador?

El combinado ecuatoriano llega con la confianza por las nubes después de derrotar a Alemania en su último compromiso de la fase de grupos, por lo que el encuentro promete intensidad de principio a fin.

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¿Cuál es la alineación oficial de México vs Ecuador?

De acuerdo con el más reciente reporte previo al encuentro, estas son las alineaciones de hoy, en la esperada lista de Javier Aguirre.

México:

Tala Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Roberto Alvarado

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Raúl Jiménez.

Alineación de Ecuador para el partido de hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hernán Galíndez

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

John Yeboah

Gonzalo Plata

Nilson Angulo

Enner Valencia.

Uno de los duelos más esperados será el de Moisés Caicedo contra Gilberto Mora, mientras que William Pacho tendrá la misión de contener a Raúl Jiménez, referente ofensivo de la Selección mexicana.

¿Cómo llega México al partido vs Ecuador?

México clasificó como uno de los equipos más sólidos del torneo, logrando un rendimiento histórico al ganar sus tres partidos de la fase de grupos sin recibir anotaciones.

El principal desafío para Javier Aguirre será contener el dinámico mediocampo ecuatoriano, encabezado por Pedro Vite y Moisés Caicedo, dos futbolistas con gran capacidad para recuperar balones y generar juego ofensivo.

¿Quién domina el historial entre México y Ecuador?

El historial favorece ampliamente al conjunto mexicano; en 31 enfrentamientos, México registra:

15 victorias

8 empates

4 derrotas.

En Copas del Mundo, ambos equipos solo se enfrentaron una vez, durante Corea-Japón 2002, cuando la Selección de México se impuso 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

Además, Ecuador es el segundo rival sudamericano al que más veces ha derrotado México, únicamente por detrás de Chile.

¿A qué hora juega México vs Ecuador?

El partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará con los siguientes horarios:

Fecha: Martes 30 de junio.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

El encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de la transmisión de Azteca Deportes.

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