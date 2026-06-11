Mientras al interior del Estadio Ciudad de México se vivía una fiesta, al exterior se vivía una jornada de caos, pues se registraron enfrentamientos en una de las puertas de acceso al inmueble.

Desde principios de esta semana, diversos grupos hicieron públicas sus intenciones de realizar manifestaciones en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y así ocurrió desde las primeras horas de este jueves 11 de junio.

En diversos puntos de la zona sur de la CDMX se registraron manifestaciones que buscaban llegar al Estadio Azteca, y a pesar de los múltiples filtros impuestos por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), algunos manifestantes lograron llegar.

Aproximadamente 300 granaderos más el cuerpo de montada se enfrentan a una movilización de más de 2000 manifestantes en la puerta 8 del estadio azteca pic.twitter.com/yMJfimymTK — Proyecto Ambulante (@proamboax) June 11, 2026

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¿Qué pasó a las afueras del Estadio Ciudad de México?

En redes sociales, circulan videos y fotografías de enfrentamientos entre integrantes del llamado “bloque negro” y elementos de la policía capitalina. En las imágenes, se observa que los manifestantes lanzaron piedras y otros objetos a los uniformados.

De manera extraoficial, se informó la presencia de gas lacrimógeno dentro de esta jornada de protestas. También se registraron agresiones a policías con flores de cempasúchil y hasta botes.

Azteca 1 Enfrentamientos al exterior del Estadio Ciudad de México. (Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS)

¿Hubo detenidos por jornada violenta en el Estadio Ciudad de México?

A través de su cuenta oficial de X, la SSC informó que durante los hechos violentos registrados alrededor del Estadio Ciudad de México, donde participaron aproximadamente 200 personas con el rostro tapado, se detuvo a una mujer que “posiblemente participó en los hechos”.

La dependencia añadió que después de haber sido presentada ante el juez cívico, se determinó dejarla en libertad.

Hasta el momento, no hay un saldo oficial sobre civiles u oficiales lesionados durante esta jornada violenta al sur de la capital.

Manifestaciones Manifestantes utilizaron piedras y otros objetos para agredir a la policía. (Fred Ramos/REUTERS)

Tren Ligero interrumpe servicio después de manifestaciones

Las manifestaciones registradas en los alrededores del Estadio Ciudad de México también dejaron serios estragos en las instalaciones del Tren Ligero. En videos de redes sociales, se observa a grupos de encapuchados desmontando la malla ciclónica que protege las vías.

Las vías de este medio de transporte quedaron cubiertas tanto como por las propias mallas, como por otros objetos como piedras y tablas. Debido a los daños, el servicio de este medio de transporte se suspendió hasta nuevo aviso.

Ante esta situación, camiones de RTP fueron habilitados para desalojar a los aficionados que salían del Estadio Ciudad de México con destino a Metro Tasqueña.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Continuamos sin servicio y el cierre temporal de toda la linea.



Reanudaremos la marcha de los trenes cuando las condiciones de seguridad sean las adecuadas. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

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