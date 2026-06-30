Ni las apuestas ni los aficionados: la IA predice al ganador del México vs Ecuador hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana parte como favorita para avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Ecuador, al menos si el análisis se basa en estadísticas históricas, rendimiento reciente y desempeño durante la fase de grupos. El análisis hecho por ChatGPT acerca de los datos disponibles apunta a que México tiene mayores probabilidades de quedarse con el triunfo, aunque se espera un encuentro muy cerrado.

El primer factor que inclina la balanza es el historial entre ambas selecciones; en los 25 enfrentamientos oficiales e internacionales registrados, México suma 14 victorias, Ecuador apenas cuatro y han empatado en siete ocasiones; además, el único antecedente que existe entre ambos representativos en una copa del mundo, terminó con victoria para la Selección Nacional de México, por 2-1 en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

A esto se le suma el desempeño mostrado en la fase de grupos del Mundial 2026; el equipo dirigido por Javier Aguirre avanzó como líder de su sector con paso perfecto, tres victorias, defensa imbatida y sin recibir un solo gol, lo que refleja una de las mejores estructuras defensivas de este magno evento deportivo.

Sin embargo, Ecuador llega como un rival mucho más peligroso de lo que indican las posiciones finales. La selección sudamericana dio una de las sorpresas del campeonato al derrotar a Alemania y clasificar como uno de los mejores terceros lugares, mostrando intensidad, orden táctico, además de una sólida actuación colectiva principalmente en su mediocampo.

Con todos estos datos, las Inteligencia Artificial arroja una probabilidad aproximada de entre un 58 a un 62% para que México avance, alrededor de 22 a 26% para que sea Ecuador el ganador y el resto corresponde a un empate en los 90 minutos con definición en tiempos extra o penales.

México vs Ecuador: ¿Qué analiza la IA para “predecir” al ganador?

Mejor rendimiento en la fase de grupos

Historial ampliamente favorable ante Ecuador

Ventaja de jugar como anfitrión en el Estadio Ciudad de México

Una defensa sin anotaciones en lo que va del torneo.

Cabe decir que Ecuador ha demostrado ser un equipo disciplinado, físico y capaz de competir contra selecciones de mayor jerarquía, por lo que un error defensivo o una jugada a balón parado podrían cambiar el rumbo del encuentro.

México tiene más probabilidades de avanzar a los octavos de final; el marcador estadísticamente más probable sería un 1-0 o 2-1 a favor de México, según la IA.

Aunque existe una posibilidad importante de que el partido se extienda hasta los tiempos extra debido al equilibrio defensivo que presentan ambas encuadras.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.