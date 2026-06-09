A solo unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un auténtico bombazo estalló en Inglaterra: el Wolverhampton hizo oficial el regreso del delantero mexicano Raúl Jiménez.

A través de sus redes sociales, los Wolves compartieron una imagen del delantero de la Selección Azteca vistiendo su tradicional jersey naranja junto al mensaje: “Desde Wolverhampton a Ciudad de México, él nunca abandonó nuestros corazones”.

There’s something that the Wolves want you to know… ✍️ pic.twitter.com/YyuEW44Qqc — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

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¿En qué liga jugará Raúl Jiménez junto a los Wolves?

Aunque el entorno es familiar para Raúl Jiménez, el mexicano vivirá una experiencia completamente nueva en esta etapa, pues los Wolves descendieron la temporada pasada de la Premier League a la EFL Championship, es decir, la segunda división del futbol inglés.

Esto significa que Jiménez, actual máximo anotador mexicano en Premier League, no podrá ampliar su récord de 68 goles.

¿Cuántos años jugará Raúl Jiménez con el Wolverhampton?

De acuerdo con información proporcionada por el propio Wolverhampton, el mexicano, de 35 años, firmó un contrato por dos años con posibilidad de ampliarse un último periodo de 12 meses.

Esto significa que Jiménez tienen posibilidades de regresar a la Premier League, siempre y cuando los Wolves logren el objetivo y recuperen la categoría.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

Los números de Raúl Jiménez con el Wolverhampton

Jugó 5 años con los Wolves , de 2018 a 2023.

, de 2018 a 2023. Jugó un total de 166 partidos .

. Anotó 57 goles.

Raúl Jiménez llegó a los Wolves en calidad de préstamo, en la temporada 2018-2019, procedente de Benfica, pero poco a poco se convirtió en el “9” titular de Nuno Espírito Santo, por lo que el equipo inglés hizo oficial su compra para la siguiente temporada.

Con los Wolves, Raúl Jiménez vivió el que probablemente fue el episodio más oscuro de su carrera: en un partido contra el Arsenal sufrió una fractura de cráneo, en un choque con David Luiz. A pesar de ello, el mexicano logró reponerse y volvió a las canchas.

Para la temporada 2023, el Wolverhampton hizo oficial su salida al Fulham, donde el mexicano recobró el olfato goleador. Tres años después, Jiménez regresa al Estadio Molineux, donde de acuerdo con el club, también se reencontrará con su emblemático número “9” en el dorsal.

El regreso de Raúl Jiménez a los Wolves cobra especial relevancia en el marco del aniversario 150 del club.

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