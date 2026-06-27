México enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de que el conjunto sudamericano avanzara como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

El equipo de Javier Aguirre llega con la confianza al máximo después de completar una fase de grupos perfecta. México ganó sus tres partidos, terminó como líder absoluto del Grupo A y no recibió un solo gol, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la primera ronda.

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¿Cómo llega Ecuador para enfrentar a México en el Mundial 2026?

Del otro lado estará Ecuador, una selección que mostró carácter para mantenerse con vida en un grupo muy competitivo y que consiguió el boleto a la fase de eliminación directa gracias a su rendimiento como tercer lugar.

El enfrentamiento promete ser uno de los más equilibrados de la ronda de 32. México buscará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para mantenerse con vida en el torneo, mientras que Ecuador intentará dar la sorpresa frente al anfitrión.

Los antecedentes recientes entre ambas selecciones han estado marcados por partidos cerrados e intensos, por lo que se espera un encuentro con pocas oportunidades y mucha disputa en el medio campo.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Ecuador?

¿Cuándo es el México vs Ecuador? De manera oficial, la Selección Mexicana ya conoce a su rival para los 16vos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este partido de “matar o morir” será el próximo martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

📅 Martes 30 de junio

🕖 6:30 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 aztecadeportes.com

📱 APP Azteca Deportes.

El vencedor de este compromiso avanzará a los octavos de final y continuará su camino hacia el objetivo de conquistar la Copa del Mundo 2026, en un torneo histórico por ser el primero con 48 selecciones participantes.

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