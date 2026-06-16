El comentarista deportivo estelar de TV Azteca, Christian Martinoli se ha vuelto viral en redes sociales una vez más y esto se debe a que en días pasados la televisora que es competencia directa de Azteca Deportes en la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ comenzó a presumir que ellos sí narraban los partidos desde las distintas sedes del torneo y dentro de los estadios.

Esto con fines de hacer referencia a que en TV Azteca Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos lo hacen desde un estudio en las instalaciones del Ajusco y no desde el palco de prensa. Sin embargo esto solo causó que la campaña diera pauta para que, con su toque característico, Martinoli le diera la vuelta al tema de manera épica.

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Respuesta de Christian Martinoli a las burlas por no narrar en los estadios

Durante la transmisión de Los Protagonistas el periodista deportivo aprovechó para hacer una “presentación” de su trabajo que no tardó en hacerse viral y lo puso una vez más en la conversación como el mejor narrador de México

Hola soy Crhistian Martinoli me dedico a narrar desde el baño y desde ahí... orino a todos

Así fue como el comentarista deportivo se mofó de quienes criticaron que los partidos no son narrados desde los estadios.

Y como era de esperarse, la audiencia y los internautas reaccionaron dejando claro que Christian Martinoli es el mejor comentarista deportivo del momento y desde hace ya varios años. Incluso las trasnmisiones de partidos por TV abierta en los que ha competido directamente con otras televisoras, el raiting ha sido a favor de los del Ajusco por lo que queda claro que ellos mandan en la cobertura del torneo de futbol más importante del planeta, aún sin estar narrando los juegos desde los estadios.

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