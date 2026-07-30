México vs Venezuela: ¿Dónde ver el debut de la Selección en los Juegos Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, ante Venezuela y el partido lo podrás seguir por la página de Azteca Deportes y la App de Azteca Deportes.

El equipo de Eduardo Arce saltará a la cancha del Estadio Cibao hoy jueves 30 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro del país), así que no hay pretexto para perderte el debut de los jugadores aztecas.

La agenda de hoy está lista! 📅🔥



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan con una jornada llena de emociones. 🏅⚽🏊🥋



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¿Quiénes son los selecciones mexicanos para los Juegos Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana se enfrentará a Venezuela, República Mexicana y Guatemala con los siguientes integrantes:

Porteros

E. Ochoa (Cruz Azul)

(Cruz Azul) C. Camacho (Pachuca)

Defensas

J. Velázquez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) S. Cervantes (Dorados)

(Dorados) E. López (Juárez)

(Juárez) C. Soldati (Chivas)

(Chivas) D. Ochoa (Necaxa)

(Necaxa) R. Pachuca (Puebla)

Medios

O. Vázquez (Atlante)

(Atlante) D. Váldez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) A. Castro (Cruz Azul)

(Cruz Azul) B. Parra (Querétaro)

(Querétaro) G. García (Chivas)

(Chivas) J. Uribe (Chivas)

(Chivas) I. Tello (Necaxa)

(Necaxa) M. Fava (Pachuca)

(Pachuca) B. Téllez (Tapatío)

Delanteros

J. Moxica (Atlante)

(Atlante) M. Levy (Cruz Azul)

(Cruz Azul) T. Jiménez (Santos)

Agenda de la Selección Mexicana sub23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El combinado nacional busca ampliar su palmarés en los Juegos Centroamericanos donde ha cosechado siete medallas de oro, seis de plata y una de bronce. Sólo en dos ediciones (Cartagena 2006 y Barranquillla 2018) ha quedado fuera del pódium.

Para lograr su misión de medalla para esta edición primero tendrá que pasar la fase de grupos:

México vs Venezuela : jueves 30 de julio a las 14:00 horas

: jueves 30 de julio a las 14:00 horas República Dominicana vs México : sábado 1 de agosto a las 17:00 horas

: sábado 1 de agosto a las 17:00 horas México vs Guatemala: lunes 3 de agosto a las 14:00 horas

En caso de que la selección nacional clasifique, entonces jugaría las semifinales agendadas para el 5 de agosto, mientras que el 7 del mismo mes está pactada la gran final.

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