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México vs Venezuela: ¿Dónde ver el debut de la Selección en los Juegos Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana sub23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de la mano de Eduardo Arce; te contamos todo sobre el partido y sus próximos rivales

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Selección Mexicana sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, ante Venezuela y el partido lo podrás seguir por la página de Azteca Deportes y la App de Azteca Deportes.

El equipo de Eduardo Arce saltará a la cancha del Estadio Cibao hoy jueves 30 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro del país), así que no hay pretexto para perderte el debut de los jugadores aztecas.

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¿Quiénes son los selecciones mexicanos para los Juegos Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana se enfrentará a Venezuela, República Mexicana y Guatemala con los siguientes integrantes:

Porteros

  • E. Ochoa (Cruz Azul)
  • C. Camacho (Pachuca)

Defensas

  • J. Velázquez (Cruz Azul)
  • S. Cervantes (Dorados)
  • E. López (Juárez)
  • C. Soldati (Chivas)
  • D. Ochoa (Necaxa)
  • R. Pachuca (Puebla)

Medios

  • O. Vázquez (Atlante)
  • D. Váldez (Cruz Azul)
  • A. Castro (Cruz Azul)
  • B. Parra (Querétaro)
  • G. García (Chivas)
  • J. Uribe (Chivas)
  • I. Tello (Necaxa)
  • M. Fava (Pachuca)
  • B. Téllez (Tapatío)

Delanteros

  • J. Moxica (Atlante)
  • M. Levy (Cruz Azul)
  • T. Jiménez (Santos)

Agenda de la Selección Mexicana sub23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El combinado nacional busca ampliar su palmarés en los Juegos Centroamericanos donde ha cosechado siete medallas de oro, seis de plata y una de bronce. Sólo en dos ediciones (Cartagena 2006 y Barranquillla 2018) ha quedado fuera del pódium.

Para lograr su misión de medalla para esta edición primero tendrá que pasar la fase de grupos:

  • México vs Venezuela: jueves 30 de julio a las 14:00 horas
  • República Dominicana vs México: sábado 1 de agosto a las 17:00 horas
  • México vs Guatemala: lunes 3 de agosto a las 14:00 horas

En caso de que la selección nacional clasifique, entonces jugaría las semifinales agendadas para el 5 de agosto, mientras que el 7 del mismo mes está pactada la gran final.

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