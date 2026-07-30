México vs Venezuela: ¿Dónde ver el debut de la Selección en los Juegos Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana sub-23 debuta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, ante Venezuela y el partido lo podrás seguir por la página de Azteca Deportes y la App de Azteca Deportes.
El equipo de Eduardo Arce saltará a la cancha del Estadio Cibao hoy jueves 30 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro del país), así que no hay pretexto para perderte el debut de los jugadores aztecas.
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¿Quiénes son los selecciones mexicanos para los Juegos Centroamericanos 2026?
La Selección Mexicana se enfrentará a Venezuela, República Mexicana y Guatemala con los siguientes integrantes:
Porteros
- E. Ochoa (Cruz Azul)
- C. Camacho (Pachuca)
Defensas
- J. Velázquez (Cruz Azul)
- S. Cervantes (Dorados)
- E. López (Juárez)
- C. Soldati (Chivas)
- D. Ochoa (Necaxa)
- R. Pachuca (Puebla)
Medios
- O. Vázquez (Atlante)
- D. Váldez (Cruz Azul)
- A. Castro (Cruz Azul)
- B. Parra (Querétaro)
- G. García (Chivas)
- J. Uribe (Chivas)
- I. Tello (Necaxa)
- M. Fava (Pachuca)
- B. Téllez (Tapatío)
Delanteros
- J. Moxica (Atlante)
- M. Levy (Cruz Azul)
- T. Jiménez (Santos)
Agenda de la Selección Mexicana sub23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
El combinado nacional busca ampliar su palmarés en los Juegos Centroamericanos donde ha cosechado siete medallas de oro, seis de plata y una de bronce. Sólo en dos ediciones (Cartagena 2006 y Barranquillla 2018) ha quedado fuera del pódium.
Para lograr su misión de medalla para esta edición primero tendrá que pasar la fase de grupos:
- México vs Venezuela: jueves 30 de julio a las 14:00 horas
- República Dominicana vs México: sábado 1 de agosto a las 17:00 horas
- México vs Guatemala: lunes 3 de agosto a las 14:00 horas
En caso de que la selección nacional clasifique, entonces jugaría las semifinales agendadas para el 5 de agosto, mientras que el 7 del mismo mes está pactada la gran final.
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