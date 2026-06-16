En el futbol actual es muy común ver que un jugador que nació en cierto país termine representando a otro por sus raíces y ese es el caso de Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane y el cual a pesar de contar con la nacionalidad francesa y española, optó por defender a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

El nombre del hijo de Zizou se comenzó a hacer tendencia en redes sociales gracias a lo sorpresivo que fue ver el apellido del legendario exjugador del Real Madrid en un portero de Argelia, sin embargo, todo tiene una explicación a la cual nos tenemos que remontar a septiembre del pasado 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Luca Zidane, hijo de Zinedine, juega para Argelia?

Fue el 19 de septiembre del pasado 2025 que la FIFA dio a conocer de manera pública y oficial que había aceptado los documentos para aplicar el trámite “One Time Switch” en Luca Zidane, con lo cual el hijo de Zizou pasó de ser jugador de Francia a Argelia ante los ojos del máximo organismo rector del futbol.

Luca tuvo la oportunidad de representar a Argelia gracias a sus abuelos paternos, los cuales emigraron desde el país africano a Francia en busca de una mejor calidad de vida.

¿Cuántos partidos jugó Luca Zidane con la Selección de Francia?

Es importante mencionar que Luca Zidane nunca disputó un partido oficial con la Selección de Francia mayor, pues la mayoría de su carrera la realizó en inferiores desde la Sub-16 hasta la Sub-20 sin que pudiera trascender más allá de ello.

De hecho, su último partido con las categorías inferiores de la Selección de Francia ocurrió en el 2018, año en el cual solamente pudo disputar un partido con la Sub-20.

¿Cuántos hijos de Zidane juegan futbol?

Vale la pena recordar que todos los hijos de Zinedine Zidane han intentado destacar en el futbol a nivel profesional, sin embargo hasta el momento es el mismo Luca quien ha trascendido de mejor manera.

Enzo Zidane: se retiró en 2024 con apenas 29 años

Luca Zidane: actual portero del Granada y la Selección de Argelia

Théo Zidane: juega en el Córdoba del futbol español

Élyaz Zidane: en proceso de formación

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.