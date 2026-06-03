En medio de los procesos electorales que se llevan a cabo a la interna del Real Madrid para conocer si Florentino Pérez extiende su periodo como presidente del club, se dio a conocer que el entrenador portugués, José Mourinho, vivirá una etapa más como estratega del primer equipo de cara al inicio de la próxima temporada en LaLiga de España.

Fue previo a que iniciara el proceso de elecciones del conjunto Merengue, que el actual presidente del club informó que en caso de que gane las elecciones del Real Madrid, se anunciará a “The Special One” como el nuevo estratega en sustitución de Álvaro Arbeloa.

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Florentino Pérez confirma a José Mourinho como DT del Real Madrid

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se dio a conocer que el Real Madrid llegó a un acuerdo económico con José Mourinho para que el portugués, asuma como el entrenador principal del club desde inicios de la próxima temporada.

En un posteo que incluyó un video de tan solo 15 segundos así como la leyenda “MOUcha historia por hacer”, Florentino Pérez confirmó el regreso de uno de los entrenadores que marcó una historia importante en los libros del club Merengue.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Números de Mourinho como DT del Real Madrid

Hasta antes de que inicie esta nueva etapa de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, el entrenador portugués puede presumir contar con un porcentaje del 71.9% de victorias en su ciclo previo como mandamás del club Merengue.

En ese mismo sentido, entre el 2011 y el 2012, Mourinho pudo levantar LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

¿Cuándo debutaría Mourinho como DT del Real Madrid?

Vale la pena mencionar que José Mourinho podría debutar como nuevo entrenador del Real Madrid con el inicio de la próxima campaña de LaLiga, lo cual aún está en confirmación oficial de la fecha debido a que no se han publicado los calendarios oficiales.

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