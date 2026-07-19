Kimi Antonelli conquista el GP de Bélgica: gigantesco paso rumbo al título de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Formula 1 sigue con un inesperado protagonista: Kimi Antonelli, la joven promesa de Mercedes, quien se llevó el triunfo de hoy en el Gran Premio de Bélgica disputado en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps, resultado con el que amplió sus ventaja y liderato en el campeonato a 45 puntos sobre Lewis Hamilton.

Con tan solo 19 años, el piloto italiano sigue sorprendiendo al mundo y en la máxima categoría del automovilismo. Su triunfo representa la sexta victoria en las primeras diez carreras del calendario, consolidándolo como el principal candidaro al campeonato.

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¿Qué pasó en el Gran Premio de Bélgica?

La carrera cambió desde la primera vuelta; Gorge Russell, compañero de Antonelli y quien llegaba como su rival más cercano en la clasificación, quedó fuera de la pelea después de que contactó con Lewis Hamilton que lo llevó a salir de la pista y de terminar en la grava.

Ya con Russel fuera de combate, Antonelli aprovechó la oportunidad para controlad la competencia de inicio a fin, hatsa que finalizó en la primera posición.

Charles Leclerc, de Ferrari y natural de Mónaco, fue segundo en la carrera, seguido por Max Verstappen, de Red Bull y de los Países Bajos, en tercer lugar, y Hamilton finalizó cuarto, aunque bajo investigación por una salida insegura de una parada en boxes.

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, terminó quinto, mientras que el francés Isack Hadjar, de Red Bull, fue sexto tras salir último en la parrilla, y el vigente campeón, el británico Lando Norris, fue séptimo con McLaren luego de salir 13º debido a una penalización de 10 puestos en la parrilla.

Cabe decir que esta victoria supone la sexta de Antonelli en las 10 jornadas disputadas hasta el momento esta temporada.

¿Qué pasó con Lewis Hamilton?

Aunque Hamilton logró finalizar en la cuarta posición, su resultado quedó bajo revisión debido a una investigación por una presunta salida insegura de “boxes”, incidente que podría derivar en una sanción por parte de los comisarios.

Here's Lewis' view of the contact with George on the opening lap 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Antonelli se fortalece rumbo al campeonato de la Formula 1 2026

Con este resultado, Mercedes mantiene el impulso de una temporada brillante gracias al desempeño de Antonelli, quien continúa demostrando madurez y velocidad pese a su juventud y quién se consolida rumbo al Campeonato de la Fórmula 1.

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