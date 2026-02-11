El Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo “por el bien del fubol europeo" 

En el 2021, el Real Madrid puso en jaque al mundo del futbol con el anuncio de la "Superliga", un torneo en donde competirían los mejores clubes del mundo sin considerar a la UEFA. En el plan sonaba "bien", pero en la ejecución fue un tormento legal que, al parecer, llegó a su fin este 2026.

Y es que el Real Madrid publicó un comunicado a través de sus redes sociales, en donde informó que llegó a un acuerdo con la UEFA y con la European Football Clubs (EFC) "por el bien del futbol europeo de clubes", donde por fin llegaron a un acuerdo para NO seguir con la Superliga.

¿En qué consiste el acuerdo del Real Madrid y la UEFA?

El club detalla que buscarán respetar el principio del mérito deportivo, para asegurar una sustentabilidad a largo plazo de los clubes europeos, en donde también trabajarán para mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Lo más importante es que este acuerdo servirá para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga europea , una vez que haya un acuerdo definitivo, lo cual nos asegura que este torneo no verá la luz.

Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026

¿Qué pasó con la Superliga Europea que proponía el Real Madrid?

La idea surgió en el 2021, cuando el Real Madrid se unió con el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool, el Manchester City, el Tottenham, la Juventus, el Milán y el Inter de Milán, aunque el acuerdo duró poco tiempo.

A grandes rasgos, los clubes aseguraban que la UEFA no les pagaba lo suficiente. Generaban mucho rating en sus torneos y los clubes no se beneficiaban, por lo que en lugar de participar en los torneos de la UEFA, tendrían su propia liga de clubes grandes de Europa.

En poco tiempo, el Madrid perdió el apoyo de los equipos ingleses. Meses después, los equipos italianos tampoco aceptaron el acuerdo y, durante los últimos años, solo quedaron los españoles, aunque en los últimos días se confirmó que Barcelona y Atlético también abandonaban la idea, lo que obligó al Madrid a ceder.

