El Real Madrid, uno de los clubes más exitosos en la historia del futbol mundial, está de estreno, pues presentó su nueva playera y el resto del uniforme para la temporada 2026/2027 de LaLiga.

Con este nuevo uniforme, el Real Madrid buscará romper dos años de sequía en los que el cuadro blanco no logró trascender ni en la liga local, ni a nivel continental.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Los detalles de diseño de la camiseta de local 2026/2027

Como es tradición ya en el Real Madrid, esta nueva playera es fabricada por la firma alemana Adidas, y a diferencia del uniforme de la temporada pasada, donde la camiseta de local era blanca con vivos en negro y dorado, para este año, las tres franjas sobre los hombros son de color rosa.

Por otro lado, también destacan detalles en el cuello de color verde oscuro, donde además se encuentran impresas las letras “R.M.C.F.”, correspondientes a las siglas Real Madrid Club de Futbol.

El color verde también fue incluido en los filos de las mangas, dándole un toque completamente renovado a la piel madridista. En ocasiones anteriores, el Real Madrid ya había utilizado el rosa en su uniforme de local, a diferencia del verde, que es un color poco convencional en el cuadro merengue.

Las equipaciones alternativas: Colores que romperán el mercado

Hasta el momento, este es el único uniforme de campo presentado oficialmente por el Real Madrid; se desconocen las fechas de lanzamientos de los uniformes de visitante y alternativo, pero además de este primer lanzamiento, también se presentó una equipación para arquero.

Se trata de un conjunto de playera, short y calcetas en color negro, con los detalles de las franjas en color blanco en los hombros. A diferencia del uniforme titular, esta equipación no tiene detalles en el cuello o las mangas.

Tecnología, precio y fecha de lanzamiento en México

De acuerdo con la información publicada por el Real Madrid, la nueva playera del equipo cuenta con la tecnología más actual de Adidas para “maximizar el flujo de aire y mantener frescos a los jugadores en los partidos”.

Se trata de la tecnología Climacool, que consiste en mantener la tela fresca y absorbe el sudor y lo dispersa para que los jugadores tengan el mejor rendimiento en la cancha.

De acuerdo con la tienda en línea oficial de Adidas en México, estos son los precios de esta nueva playera:

Nueva playera versión fan: $1,999.00 MXN

Nueva playera versión jugador: $2,999.00 MXN

Ambas playeras están disponibles para envío, o si lo prefieres, también puedes adquirirlas en tiendas físicas de la marca alemana en México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.