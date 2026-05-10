Resultado del Clásico Barcelona vs Real Madrid de LaLiga

Este domingo 10 de mayo se juega el todo por el todo en LaLiga de España: Barcelona recibe al Real Madrid en la jornada 35 del campeonato español.

El partido tiene un sabor especial para el cuadro blaugrana, pues en caso de derrotar al equipo merengue, estará consagrándose campeón de liga de nueva cuenta, por lo que el equipo de Hansi Flick buscará el triunfo en casa, el Estadio Spotify Camp Nou.

Minuto 8: ¡Gol del Barcelona!

Cae el primer gol del Barcelona gracias a un gran tiro libre ejecutado por el británico Marcus Rashford. El Clásico se pinta blaugrana momentáneamente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Minuto 18: ¡Gol del Barcelona!

Con una gran jugada colectiva, el Barcelona anota el segundo gracias a los botines de los botines de Ferrán Torres.

El Real Madrid no responde y el partido pinta para goleada blaugrana.

Primera mitad es blaugrana

El Barcelona gana 2-0 la primera mitad del encuentro, dominando ampliamente al Real Madrid durante esta edición del Clásico.

Aunque el Real Madrid ha tenido algunas oportunidades de gol, la puntería no ha estado del lado del equipo merengue.