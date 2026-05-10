Sin las mayores estrellas se jugará el Barcelona vs Real Madrid; así llegan al Clásico de LaLiga

Será un clásico sin Kylian Mbappé ni Lamine Yamal, dos de las máximas figuras del Real Madrid y del Barcelona, respectivamente.

Como ya es costumbre, los equipos españoles presentaron sus convocados horas antes del partido más esperado de la temporada en la península ibérica; sin embargo, lo que más está dando de qué hablar son las ausencias.

Y es que no se trata de un juego más, ya que los merengues necesitan un triunfo para mantener esperanzas por el título; sin embargo, si los catalanes ganan o empatan, matemáticamente serían bicampeones de LaLiga.

This is Hansi Flick’s squad list to clinch the title#ElClásico pic.twitter.com/H2BEflURgk — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Madrid sin Mbappé, pero con el regreso de Courtois

Pese a los problemas de entre semana en el vestidor con Valverde y Tchouaméni, que derivó en una multa de 500 mil euros para cada jugador, el club merengue dio a conocer que no contará con el delantero francés, pero sí con el portero belga, Courois, quien no juega desde el pasado 17 de marzo tras salir lesionado en los octavos de final de la Champions League.

Además, tienen las bajas de Dani Carvajal, Eder Militao, Rodrygo, Arda Güler, Dani Ceballos y Ernesto Valverde.

Barcelona sin Lamine ni Andreas Christensen

Por su parte, los catalanes no podrán contar con Lamine Yamal y Andreas Christensen debido a lesiones; sin embargo, regresa Jules Kounde tras cumplir una sanción.

No obstante, los blaugrana llegan al clásico con un golpe anímico y es que se dio a conocer que falleció el padre de Hansi Flick, su director técnico. Por lo que mandaron un mensaje con condolencias.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y lo acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, se pudo leer en el comunicado.

Barcelona cerca del bicampeonato de LaLiga

Como se mencionó, el Barcelona se encuentra cerca de cerrar el torneo como campeón, ya que aventaja por 11 unidades a los merengues; sin embargo, para asegurar el trofeo necesitan un empate o una victoria.

Sin embargo, si el Real Madrid gana, entonces se alarga la lucha por el campeonato hasta las últimas fechas del campeonato español.

El partido, uno de los más esperados en el futbol internacional, se podrá ver a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.