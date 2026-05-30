Después de una larga y extensa temporada regular y ronda de playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, este sábado 30 de mayo se definió por completo al campeón absoluto de La Orejona con el partido París Saint-Germain (PSG) vs Arsenal en Budapest, Hungría.

Fueron los dirigidos por Luis Enrique quienes lograron pasar a la historia del torneo internacional como los nuevos bicampeones, algo que no ocurría desde que el Real Madrid consiguió levantar el trofeo en tres ocasiones seguidas entre el 2016 y el 2018.

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¿Cómo fueron los 90 minutos de la final PSG vs Arsenal por la Champions League?

A lo largo de los 90 minutos de juego el equipo dominador fue el PSG del español Luis Enrique, pues de acuerdo con las estadísticas mostradas por la propia UEFA el conjunto parisino logró superar la barrera del 70% de posesión de la pelota, sin embargo únicamente pudieron hacerlo válido con un gol de Dembélé por la vía del penal.

Por su parte, a pesar de que el Arsenal de Mikel Arteta inició ganando el compromiso con un gol tempranero del alemán Kai Havertz, los ingleses supieron sufrir en el resto del partido para mandar todo al alargue en un compromiso de muy pocas opciones de gol entre ambos conjuntos.

Resultado en los tiempos extra del PSG vs Arsenal

A lo largo de los tiempos extras los Gunners lograron sobreponerse ante el ataque de los parisinos, pues en este lapso de 30 minutos, los ingleses sumaron más oportunidades de gol que en los primeros 90 minutos del compromiso.

Tras otros 30 minutos igual de cerrados que los primeros 90, el compromiso se tuvo que definir desde los tiros penal, lo cual le valió al conjunto parisino para levantar otra vez La Orejona.

Tiradores de los penales en la final PSG vs Arsenal

Tiradores de la tanda de penales del PSG vs Arsenal por la final de la Champions:

Arsenal:

Gyökeres: anotó

Eze: falló

Rice: anotó

Martinelli: anotó

Gabriel: falló

PSG:

G. Ramos: anotó

Doue: anotó

Mendes: falló

Hakimi: anotó

Beraldo: anotó

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