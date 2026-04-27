Cruz Azul consiguió 68 puntos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026 | Hakbar Juárez | adn Noticias

Por segundo año deportivo consecutivo, Cruz Azul se llevó el millón de dólares de la Liga MX al ser el mejor equipo el Apertura 2025 y Clausura 2026.

Y es que La Máquina alcanzó 68 puntos en la sumatoria de los dos torneos, dejando atrás a Toluca (con 67 puntos) y a Chivas (con 65 puntos).

En este último año donde fueron reconocidos como el equipo de la temporada, los celestes tuvieron cuatro directores técnicos: Martín Anselmi, Vicente Sánchez, Nicolás Larcamón y Joel Huiqui (este último sólo ha dirigido el partido de la jornada 17 contra Necaxa).

Por segundo año consecutivo…



LA MÁQUINA ES EL EQUIPO DE LA TEMPORADA 🚂 pic.twitter.com/RRyb6dg8Cb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

Directiva entrega premio a jugadores

De acuerdo a la propia directiva del club, el premio fue entrado “íntegro” a la plantilla de jugadores, lo cual, en palabras de Huiqui, inspiró a todos a salir a ganar la noche del domingo 26 de abril durante su regreso al Estadio Banorte.

Y es que tras jugar en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, durante la mayor parte del Clausura 2026, los cementeros volvieron a la Ciudad de México (CDMX) para enfrentar el último partido de la temporada ante unos hidrocálidos que ya no peleaban nada rumbo a la liguilla.

A diferencia de ellos, Cruz Azul sí se jugaba una mejor posición en la tabla, la cual consiguió gracias a la victoria 4-1 y quedando en tercer lugar de la tabla general, con lo que enfrentará a Atlas en los cuartos de final.

¿Cómo se jugará la liguilla del Clausura 2026?

Como se mencionó, Cruz Azul jugó el último partido de la jornada 17, con lo que quedó cerrada la liguilla y, aunque la Liga MX aún no da horarios, te presentamos cómo se jugará:

Pumas (1º) vs América (8º)

Chivas (2º) vs Tigres (7º)

Cruz Azul (3º) vs Atlas (6º)

Pachuca (4º) vs Toluca (5º)

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