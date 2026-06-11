Real Madrid hace oficial el regreso de José Mourinho

En medio de la euforia futbolera, el Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho como entrenador merengue, después de semanas de rumores que apuntaban a que el entrenador portugués viviría una segunda etapa con el cuadro blanco.

¿Por cuántas temporadas fichó el Real Madrid a José Mourinho?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Real Madrid, Mourinho será entrenador merengue por los siguientes tres años, es decir, hasta junio de 2029.

“La junta directiva del club, presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029”, dice el mensaje con el que el Real Madrid hizo oficial el regreso del entrenador portugués.

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¿Cómo le fue a José Mourinho en su primera etapa como entrenador merengue?

José Mourinho, también conocido como “The Special One”, vivió su primera etapa como entrenador merengue de 2010 a 2013, en donde protagonizó múltiples polémicas, siendo una de las más recordadas una “pintada” de dedo al fallecido Tito Vilanova.

En cuanto a números, Mourinho cumplió: dirigió un total de 178 partidos, de los cuales ganó 128, empató 28 y perdió únicamente 22, lo que se traduce como un 71.9% de efectividad. lo que permanece como una de las mejores marcas en la historia del club.

A pesar de los números positivos, los títulos no acompañaron esta etapa de la historia merengue. Estos son los trofeos conseguidos por el Real Madrid durante su primera etapa con José Mourinho en el banquillo.

1 Liga de España

1 Copa del Rey

1 Supercopa española

Champions League, la deuda de Mourinho con el Real Madrid

Sin duda alguna, una de las grandes deudas de José Mourinho con el Real Madrid es la Champions League, pues bajo su mandato, los blancos sufrieron dolorosas derrotas ante el Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

El regreso de Mourinho al Real Madrid tiene un propósito claro: que un entrenador de peso pesado y con una brillante trayectoria controle un vestuario repleto de estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y otros más.

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