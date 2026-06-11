Julián Quiñones fue el destacado futbolista profesional que brilló durante el primer tiempo del juego México vs Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Aunque su origen es colombiano, desde los 17 años se naturalizó mexicano, y actualmente juega como delantero y extremo en el Al-Qadisiya FC de la Liga Profesional Saudí.

¿Quién es Quiñones, jugador de la Selección Mexicana?

Actualmente destaca como delantero en la Selección Mexicana, cuyo logro se hizo notar en el primer tiempo del partido ante Sudáfrica. Asimismo, su carrera en México antes de llegar a Arabia Saudita lo respalda como uno de los mejores mexicanos en la actualidad.

Consolidó una exitosa carrera en el futbol de la Liga MX como pilar fundamental para el bicampeonato Atlas FC, tras lo cual llegó al Club América para también conseguir el campeonato.

Asimismo, ha ganado múltiples títulos en la Liga MX, Campeón de Campeones y la Liga de Campeones de la Concacaf.

En su paso por Arabia Saudita, se ha destacado como uno de los máximos goleadores a nivel mundial en la Saudi Pro League, incluso ganándole un titulo de goleo a Cristiano Ronaldo del Al-Nassr.

Quiñones nos ha dejado un sabor de boca victorioso durante el primer tiempo del juego, y tras naturalizarse como mexicano, su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana, lo convirtió en un diferencial gracias a su velocidad, potencia física y capacidad goleadora.

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