Siempre Cruz Azul; hacen oficial salida de Nicolás Larcamon previo a inicio de liguilla

La crisis que vive el Cruz Azul en el vigente Clausura 2026 de la Liga MX parece tener tintes de ponerse peor, pues luego del empate a un gol en el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 16, la directiva cementera tomó la decisión de despedir al técnico argentino, Nicolás Larcamon.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que La Máquina hizo oficial la salida del exentrenador del Necaxa, el cual a pesar de llegar como solución ante la salida de Martín Anselmi y Vicente Sánchez, sumó fracaso tras fracaso en Liga MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué corrieron a Larcamón de Cruz Azul previo a liguilla?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la directiva de Cruz Azul tomó la decisión de despedir a Nicolás Larcamon previo al inicio de la liguilla por los malos resultados y mal funcionamiento de la plantilla en el terreno de juego.

Y es que en el vigente campeonato, La Máquina suma un total de nueve partidos sin conocer la victoria, lo cual se dio en el marco de las eliminaciones de la Concachampions, Leagues Cup y el fracaso en la Copa Intercontinental.

Joel Huiqui será DT interino de Cruz Azul en liguilla

Vale la pena mencionar que será Joel Huiqui quien asuma la dirección técnica de Cruz Azul de manera interina, esto a lo largo de la liguilla del Clausura 2026 que está a punto de iniciar tras el cierre de la Jornada 17.

Esta será la segunda vez en menos de un año y medio que Cruz Azul termine el torneo con entrenador interino, esto tras la salida de Vicente Sánchez y Martín Anselmi.

Números de Larcamón con Cruz Azul

Vale la pena mencionar que a pesar de que Nicolás Larcamon cuenta con más del 70% de efectividad en los puntos cosechados con Cruz Azul, la realidad es que el proceso del argentino con La Máquina ha estado marcado por los fracasos.

Con Larcamon como entrenador, Cruz Azul fue goleado 7-0 por el Seattle Sounders en la Leagues Cup 2025, además de que no logró sumar ni un solo trofeo a las vitrinas cementeras en el semestre pasado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.