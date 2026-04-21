Tras más de dos años, Cruz Azul regresa a la cancha del Estadio Azteca como local | Hakbar Juárez | adn Noticias

Después de tres años fuera del Estadio Banorte por las remodelaciones que se le hicieron de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cruz Azul anunció que el último juego de fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se estará disputando en el Coloso de Santa Úrsula.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se anunció que el juego Cruz Azul vs Necaxa de la Jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Azteca como parte del cierre de actividades previo a la liguilla y el arranque de la Copa del Mundo.

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¿A qué hora inicia el Cruz Azul vs Necaxa en el Estadio Banorte?

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca está programado para este próximo domingo 26 de abril en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Será en ese horario que los dirigidos por Nicolás Larcamon podrán regresar al recinto que los vio campeones por última vez en el 2021.

Vale la pena recordar que el último partido que La Máquina jugó como local en la cancha del Estadio Azteca fue el 29 de abril del pasado 2023, esto en el partido ante el Puebla correspondiente a la Jornada 17 del Clausura de ese mismo año.

¿Cruz Azul jugará la liguilla en el Estadio Azteca?

Es importante mencionar que a pesar del anuncio que dio a conocer Cruz Azul, La Máquina no podrá disputar los partidos de local en la Liguilla del Clausura 2026, pues a partir de mayo de próximo la FIFA tomará control del Estadio Azteca de cara al arranque de la Copa Mundial 2026.

Por ello, el único partido que los cementeros podrán disputar como local en el coloso de Santa Úrsula, será el cotejo ante el Necaxa de esta jornada17 que se disputará el próximo domingo 26 de abril.

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