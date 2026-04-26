Así serán los cruces de cuartos de final del Clausura 2026

Así serán los cruces de cuartos de final del Clausura 2026 | Hakbar Juárez | adn Noticias

Terminaron las 17 jornadas del Clausura 2026 y está por iniciar la fiesta grande de la Liga MX: la liguilla; uno de los momentos más esperados para los seguidores del balompié.

La última fecha del torneo regular nos dejó grandes sorpresas, ya que todos pensaban que las Chivas cerrarían como líderes generales; sin embargo, los Pumas se quedaron con esa posición y ahora se vivirá un clásico en los cuartos de final, gracias a la diferencia de goles.

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Cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

En adn Noticias, te traemos como están los cuartos de final al momento, antes del último partido, por lo que algunos duelos pueden cambiar:

Pumas (1º) vs América (8º) -definido-

-definido- Chivas (2º) vs Tigres (7º) -definido-

-definido- Pachuca (3º) vs Atlas (6º)

Toluca (4º) vs Cruz Azul (5º)

Conviene recordar que la liguilla se jugará sin seleccionados, debido a que los convocados tendrán que concentrar el próximo 6 de mayo, en medio de la ida y vuelta de los cuartos de final.

Así quedó la tabla general del Clausura 2026

Tras las 17 fechas, así quedó la tabla general:

Pumas: 36 puntos Chivas: 36 puntos Pachuca: 31 puntos Toluca: 30 puntos Cruz Azul: 30 puntos Atlas: 26 puntos Tigres: 25 puntos América: 25 puntos Tijuana: 23 puntos León: 22 puntos Querétaro: 20 puntos Monterrey: 19 puntos Juárez: 19 puntos Atlético San Luis: 18 puntos Necaxa: 18 puntos Mazatlán: 15 puntos Puebla: 13 puntos Santos: 10 puntos

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