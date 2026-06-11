La Selección Mexicana de Javier Aguirre inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, esto luego de que vencieron por marcador de 2-0 a Sudáfrica en la cancha del mítico Estadio Ciudad de México en el que fue el partido inaugural del certamen.

El próximo rival del combinado Azteca será la Selección de Corea del Sur a la cual se enfrentarán en la cancha del Estadio Guadalajara, inmueble que podría presenciar el mejor partido del Grupo A de esta primera fase del torneo de la FIFA.

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Hora exacta y dónde ver gratis el México vs Corea del Sur por el Mundial 2026

El partido México vs Corea del Sur dará inicio exactamente a las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana del próximo jueves 18 de junio de este 2026. El compromiso será el tercer partido del Grupo A por lo cual se podría definir a los conjuntos que avanzan a dieciseisavos de final.

Los 90 minutos del compromiso los podrás ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas de Azteca Deportes, los cuales contarán con la crónica de lo que ocurra dentro del terreno de juego.

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Fidalgo se pronuncia después de debutar en Copas Mundiales de la FIFA™ con la Selección Mexicana, dice que hay cosas por corregir. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca #DeporTV pic.twitter.com/yOffmYdzfH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

¿Cuándo y en dónde será el México vs Chequia?

Luego del partido ante el combinado de Corea del Sur, la Selección Mexicana deberá cerrar la fase de grupos ante la Selección de Chequia, a la cual se enfrentarán el próximo 25 de junio en la misma cancha del Estadio Ciudad de México.

Será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país, que podrás ver el compromiso completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en México como Christian Martinoli, Luis García y más.

Lista de partidos del Mundial 2026 que pasará TV Azteca

Los partidos restantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que pasarán por TV Azteca son:

Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs Paraguay a las 19:00 horas

Sábado 13 de junio: Brasil vs Marruecos a las 16:00 horas

Domingo 14 de junio: Países Bajos vs Japón a las 14:00 horas

Martes 16 de junio: Argentina vs Argelia a las 19:00 horas

Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs Croacia a las 14:00 horas

Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur a las 19:00 horas.

Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití a las 19:00 horas.

Sábado 20 de junio: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 horas

Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita a las 10:00 horas

Lunes 22 de junio: Noruega vs Senegal a las 18:00 horas

Martes 23 de junio: Colombia vs RD Congo a las 20:00 horas

Miércoles 24 de junio: Chequia vs México a las 19:00 horas

Jueves 25 de junio: Ecuador vs Alemania a las 14:00 horas

Viernes 26 de junio: Uruguay vs España a las 18:00 horas

Sábado 27 de junio: Panamá vs Inglaterra a las 15:00 horas y el Colombia vs Portugal a las 17:30 horas

Partidos de fase final: uno por cada ronda con juegos por definir

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