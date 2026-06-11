La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ arrancó oficialmente con el partido México vs Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, por lo cual este viernes 12 de junio continuará toda la fiesta del torneo internacional con la entrada a escena de Canadá y Estados Unidos (EUA), quienes también son anfitriones.

Uno de estos dos enfrentamientos se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas de Azteca Deportes, por lo cual a continuación te daremos a conocer todos los detalles de la cartelera de este viernes 12 de junio.

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Partidos del Mundial 2026 hoy viernes 12 de junio

El primer juego que se disputará este viernes 12 de junio será el Canadá vs Bosnia-Herzegovina, el cual dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Toronto.

Por otro lado, será hasta las 19:00 horas que dará inicio el partido Estados Unidos vs Paraguay, el cual destaca como uno de los más atractivos de esta primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ gracias a que representa el primer choque entre selecciones de Conmebol y Concacaf.

Alejandro Zendejas es el jugador a seguir de la selección de las barras y las estrellas y aquí están sus números como jugador de Estados Unidos. ⚽🔥🇺🇸

Estados Unidos vs Paraguay, mañana a las 6:45 p.m. por Azteca Siete 🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



🔴 Los… pic.twitter.com/UP6TnavCAx — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 12, 2026

¿Dónde ver el EUA vs Paraguay?

Será precisamente el partido EUA vs Paraguay el cual se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas oficiales de Azteca Deportes, esto con el inicio de las transmisiones hasta 15 minutos antes del silbatazo inicial.

Es importante mencionar que este primer partido del Grupo D podría definir a uno de los combinados que avance a la siguiente ronda, esto a esperas de los partidos correspondientes de Turquía y Australia.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Será hasta el próximo jueves 18 de junio que la Selección Mexicana de Javier Aguirre dispute su segundo partido del Mundial 2026, pues en esa fecha se medirán ante el combinado de Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.

El compromiso dará inicio a las 19:00 horas y se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca.

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