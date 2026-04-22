Las cosas no parece que le estén saliendo a Cruz Azul, pese a que se anunció que volverá a jugar en el Estadio Banorte, es decir, regresará a la Ciudad de México (CDMX) tras su paso por el Estadio Cuauhtémoc (Puebla) para la última jornada del presente torneo.

Y es que en el partido de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Querétaro, La Máquina empató a un gol y sumó nueve partidos sin conocer la victoria; sin embargo, podría perder ese punto en la mesa y resultar en una derrota debido a que habría cometido alineación indebida.

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¿Por qué Cruz Azul cometió alineación indebida?

El caso se volvió polémica en redes sociales y mesas de debate después de que se dio a conocer que Paolo Arriaga, integrante del cuerpo técnico como auxiliar o asistente médico, estuvo a un costado de la banca.

¿El problema? El nombre de éste no apareció en la cédula arbitral que entregó Cruz Azul, por lo que no podría estar en cancha, ya que únicos habilitados serían:

Nicolás Larcamón , director técnico

, director técnico Fernando Ramos , preparador físico

, preparador físico Juan Gutiérrez , preparador físico

, preparador físico Antonio Acevedo , médico

, médico Javier Berges , auxiliar técnico

, auxiliar técnico Miguelangel Vasquez , auxiliar técnico

, auxiliar técnico Juan Morales , auxiliar médico

, auxiliar médico Mario Vázquez, delegado de equipo

Esto provocó que durante el encuentro, el auxiliar del Comisionario del partido, Martín Federico Merchand, así como el cuarto árbitro, Luis Alfredo García, tuvieran una conversación con Paolo Arriaga, tras la cual se retiró del campo.

Cédula arbitral Cruz Azul no registró a un integrante del CT en la cédula (Captura de pantalla | Liga MX)

¿Se puede considerar alineación indebida?

Sí, de acuerdo al Reglamento de Competencia de la Liga MX, en su capítulo IV, artículo 49, se considera alineación indebida “cuando un integrante del Cuerpo Técnico no esté registrado en la hoja de alineación y aparezca en banca”.

Pese a esto, en técnico de La Máquina no considera que su equipo deba de perder los puntos administrativamente, aunque dijo desconocer del todo la regla:

“No entiendo de esos temas, estoy encomendado a la parte deportiva, pero, en lo que respecta al campo de juego, no hubo alineación indebida (...) respecto al staff, entiendo que hay un miembro que estaba a cargo de la parte de protocolo de paro cardíaco, en la zona de protocolo”, explicó al terminar el partido.

La solución de esto se conocerá si es que Querétaro presenta la queja ante las autoridades de la Liga MX.

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