Después del gran sabor de boca que le quedó a muchos aficionados con la victoria de México por marcador de 2-0 sobre Sudáfrica, en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la duda entre muchos aficionados es ¿cuál será el siguiente partido que podrán disfrutar gratis a través de la señal de TV Azteca?

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¿Cuál es el próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que transmitirá TV Azteca?

Como bien sabes, TV Azteca transmitirá en vivo y completamente GRATIS 32 partidos de la justa mundialista, y después de la victoria mexicana, faltan 31 encuentros más.

El siguiente partido que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca es el debut de uno de los co-anfitriones de la justa: Estados Unidos vs Paraguay, duelo que podrás seguir en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California.

¡IMPERDIBLE! ⚽🔥

Estados Unidos se enfrenta a Paraguay en un partido que promete muchas emociones. No se lo pueden perder mañana a las 6:45 p.m. por Azteca Siete. 🇺🇸🆚🇵🇾#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… pic.twitter.com/J43OJc5V0O — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 12, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido que TV Azteca transmitirá gratis del Mundial 2026?

Para que no pierdas detalle, este encuentro lo podrás vivir a las 19:00 horas de este viernes 12 de junio a través de la señal de Azteca 7. Además, si lo prefieres, recuerda que también puedes seguir la transmisión a través del sitio aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

De la primera fecha de fase de grupos, podrás disfrutar un total de cinco juegos completamente GRATIS a través de las diversas plataformas de TV Azteca.

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