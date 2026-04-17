Cruz Azul confirmó que Nicolás Ibáñez se perderá el resto de la temporada regular de la Liga MX.

Cruz Azul confirmó que Nicolás Ibáñez se perderá el resto de la temporada regular de la Liga MX. | Getty Images

A casi una semana del partido América vs Cruz Azul por la jornada 14 de la Liga MX, el conjunto cementero confirmó que su delantero Nicolás Ibáñez sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, lo cual descartó por completo afectaciones en el tendón de aquiles.

El diagnóstico de Nico Ibáñez se da a más de cuatro días de la lesión que sufrió el argentino en el Clásico Joven, pues debido a la gravedad de la misma, la inflamación impidió a los médicos realizar los estudios para verificar el alcance del daño generado en su pierna.

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¿Cuánto tiempo estará de baja Nico Ibáñez en Cruz Azul?

A pesar de que Cruz Azul no dio a conocer el tiempo estimado de regreso de Nico Ibáñez tras su lesión, es importante mencionar que este tipo de daños musculares suelen tardar entre seis y ocho semanas en sanar por completo dependiendo los procedimientos médicos.

Pese a ello, se estima que el delantero argentino pueda regresar a las actividades de cancha tras su primer proceso de recuperación, el cual no se dio a conocer de manera clara por el conjunto cementero.

La fecha en la que podría regresar el delantero con Cruz Azul

Con el tiempo estimado antes mencionado se podría dar por perdida prácticamente el resto de la temporada para Nicolás Ibáñez, pues considerando el calendario de la Liga MX, solamente podría regresar en caso de que Cruz Azul pueda disputar la gran final del torneo Clausura 2026.

Es importante mencionar que se tiene previsto que la gran final de la Liga MX se dispute el 24 de mayo de este mismo año, esto sin jugadores convocados por parte de la Selección Mexicana.

¿Qué partidos se perderá Nicolás Ibáñez con Cruz Azul?

Tomando en cuenta lo antes mencionado, los partidos que se perderá Nicolás Ibáñez con Cruz Azul son:

Cruz Azul vs Xolos

Querétaro vs Cruz Azul

Cruz Azul vs Necaxa

Liguilla del Clausura 2026

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