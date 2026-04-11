Peores humilladas que ha dejado el América vs Cruz Azul, el clásico más pasional de la última década

La espera terminó y este mismo sábado 11 de abril se estará disputando una edición más del Clásico Joven América vs Cruz Azul, el cual después de casi dos años se volverá a disputar dentro de la cancha del Estadio Azteca por los trabajos de remodelación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

A lo largo de los últimos años, el compromiso entre azulcremas y cementeros se convirtió en uno de los duelos más pasionales e importantes a nivel nacional, pues ambas escuadras se han visto las caras en finales de Liga MX, cuartos de final de Concachampions, así como otras instancias de eliminación directa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lo de un boleto; estacionamiento para el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca supera los mil pesos El Clásico Joven América vs Cruz Azul representará la reapertura del hoy Estadio Banorte en la Liga MX; estacionamiento es 3 veces más caro que antes. 09 abril, 2026

Lista de resultados más humillantes del América vs Cruz Azul

Una de las goleadas del América vs Cruz Azul que perdurará más en la mente de los fanáticos de la Liga MX sin lugar a dudas es el 7-0 que los azulcremas le propinaron a los cementeros en el torneo Apertura 2022. Sin embargo, también han habido resultados memorables como los siguientes.

Cruz Azul 4-0 América en el 2014

Cruz Azul 5-2 América en 2019

Cruz Azul 4-1 América

América 6-2 Cruz Azul (marcador global en 2005)

Cruz Azul 3-4 América en el 2016 con remontada histórica

Último resultado del América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca

El último partido de Liga MX que se disputó en el Estadio Azteca, hoy Banorte tras su remodelación, fue el que se vivió en la final de vuelta del torneo Clausura 2024 con el América vs Cruz Azul. En ese partido, marcado por la historia entre ambos conjuntos, el resultado fue de 1-1 que le dio el bicampeonato a los azulcremas por el global.

Históricamente el Clásico Joven se ha colocado como uno de los partidos más pasionales por todo lo que mueve entre las aficiones de los conjuntos de la Liga MX.

¿A qué hora es el América vs Cruz Azul?

El Clásico Joven América vs Cruz Azul del torneo Clausura 2026 se disputará en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, sin embargo la transmisión del cotejo se dará 10 minutos antes.

Cristiano Ronaldo marca doblete con el Al-Nassr y se acerca a lo mil goles

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.