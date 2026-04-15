Las Chivas anunciaron la salida de Alan Pulido de manera anticipada en el Clausura 2026 | Getty Images

A pesar de que las Chivas de Gabriel Milito marchan en la primera posición de la tabla general las polémicas no paran, pues este miércoles 15 de abril el conjunto tapatío dio a conocer que el delantero Alan Pulido terminó su contrato con el club de manera anticipada previo al inicio de la liguilla del Clausura 2026.

Fue a través de un comunicado publicado vía redes sociales, que el chiverío anunció la salida de “Puligol” previo al inicio de la Jornada 15 de la Liga MX, la cual será una de las últimas en jugarse previo al inicio de la liguilla.

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Números de Alan Pulido en su segunda etapa con Chivas

Desde su regreso a las Chivas, Alan Pulido no pudo encontrar la regularidad que había pensado cuando salió de la MLS, pues desde el Clausura 2025 a la fecha solamente pudo disputar un total de 16 partidos en los que aportó con un gol.

En total y de acuerdo con las métricas presentadas por Transfermarkt, Pulido solamente disputó 797 minutos en Liga MX en esta segunda etapa con las Chivas. En cuanto a competiciones internacionales, Alan jugó tres partidos de Concachampions y dos de Leagues Cup hace un par de meses.

¿A qué equipo llegará Alan Pulido?

Vale la pena mencionar que con el anuncio de Alan Pulido, el delantero mexicano queda como agente libre y con el pase en su poder, lo cual le permitirá negociar libremente con equipos de la Liga MX, MLS y demás competencias internacionales.

De momento se habla que las intenciones del canterano de los Tigres sería el regresar al futbol de los Estados Unidos, pues con 35 años de edad podría buscar cerrar un último buen contrato.

Pulido y ‘Chicharito’ los “históricos” que terminaron en fracaso

La salida de Alan Pulido de las Chivas generó mucha inconformidad entre los aficionados rojiblancos, pues a pesar de que se vio el regreso de “Puligol” como una respuesta para el ataque del equipo, la realidad es que el mexicano nunca se pudo adaptar en esta segunda etapa.

A ello se le suma la también reciente salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández del club, lo cual deja a dos de los últimos jugadores considerados como “históricos” del equipo, con malos números en su segunda etapa con las Chivas.