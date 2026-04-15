América y Cruz Azul fuera de Concachampions y los memes no perdonan

América y Cruz Azul fuera de Concachampions y los memes no perdonan | Hakbar Juárez | adn Noticias

El futbol mexicano vivió una noche para el olvido en la Concacaf Champions Cup, mejor conocida como Concachampions.

El Club América y Cruz Azul quedaron eliminados en los cuartos de final, firmando un nuevo fracaso internacional para la Liga MX ante rivales de la MLS.

Y los memes no respetaron a ninguno de los equipos que hoy ya sólo les queda competir por el Clausura 2026 donde las Águilas penden de un hilo a la clasificación; mientras Cruz Azul suma varios partidos sin ganar.

Yo hoy dándole like a todos los tuits que donde se burlan de las eliminaciones del Barcelona, Cruz Azul y del América pic.twitter.com/yScx8YNkzN — Goyito (@ElG0yit0) April 15, 2026

A Cruz Azul lo acaba de golear el equipo que tiene a Jaime Camil de barrabrava 😭😭😭



pic.twitter.com/ddoTJDCpsF — edu (@eduuxqs) April 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

América fracasa otra vez en Concachampions

El equipo dirigido por André Jardine volvió a quedarse corto en el plano internacional. Las Águilas cayeron 0-1 ante Nashville SC en el duelo de vuelta, quedando eliminadas sin poder marcar gol en casa.

Ni los cambios ni la presión de la afición evitaron una nueva eliminación. Desde la llegada de Jardine, América no ha logrado disputar una final del torneo, acumulando fracasos consecutivos en la región.

Como se sintió ver que eliminaran al Barca y al América en el mismo día pic.twitter.com/tUNdlJ1iWn — ジョセ (Jose) (@MES510) April 15, 2026

8 fracasos lleva Jardine en torneos internacionales pic.twitter.com/QEEqaECnA7 — Wicho Olea (@tixwilx1916) April 15, 2026

Cruz Azul pierde la corona y agrava su crisis

Por su parte, Cruz Azul tampoco logró responder. La Máquina empató 1-1 ante Los Angeles FC, resultado insuficiente tras el 3-0 sufrido en la ida, para un global de 4-1.

El partido también estuvo marcado por la activación del protocolo por gritos discriminatorios en el Estadio Cuauhtémoc, así como por el descontento de la afición, que pidió la salida del técnico Nicolás Larcamón.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a siete partidos sin ganar, profundizando su crisis deportiva.

Mi amado Cruz Azul queda eliminado de la Concachampions, no hay excusas ni pretextos, aquí no se nos va el internet



¡ARRIBA LA MÁQUINA HDSPM!💙🚂 pic.twitter.com/So0kowuoHF — La Abuela García®™ (@rthur013) April 15, 2026

Barcelona, Cruz Azul y América eliminados el mismo día.



ES NAVIDAD. pic.twitter.com/dBMj1srRhh — Néstor (@nestormora_) April 15, 2026

Lo eliminó un equipo que tiene de barra brava a Jaime Camil: pic.twitter.com/habsiMrDeV — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 15, 2026

Tigres y Toluca entran en acción hoy 15 de abril

Tras las eliminaciones de América y Cruz Azul, la presión recae ahora en Tigres UANL y Deportivo Toluca, que este miércoles 15 de abril disputan sus respectivos compromisos en busca de mantener con vida a México en el torneo.

Los partidos se jugarán así:

LA Galaxy vs Toluca a las 19:00 horas

Seattle Sounders vs Tigres a las 21:30 horas

El panorama no es alentador; sin embargo, ambos clubes tienen en sus manos la oportunidad de cambiar la narrativa y evitar un fracaso aún mayor para el futbol mexicano en la Concacaf.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.