El futbol mexicano vivió una noche para el olvido en la Concacaf Champions Cup, mejor conocida como Concachampions.
El Club América y Cruz Azul quedaron eliminados en los cuartos de final, firmando un nuevo fracaso internacional para la Liga MX ante rivales de la MLS.
Y los memes no respetaron a ninguno de los equipos que hoy ya sólo les queda competir por el Clausura 2026 donde las Águilas penden de un hilo a la clasificación; mientras Cruz Azul suma varios partidos sin ganar.
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América fracasa otra vez en Concachampions
El equipo dirigido por André Jardine volvió a quedarse corto en el plano internacional. Las Águilas cayeron 0-1 ante Nashville SC en el duelo de vuelta, quedando eliminadas sin poder marcar gol en casa.
Ni los cambios ni la presión de la afición evitaron una nueva eliminación. Desde la llegada de Jardine, América no ha logrado disputar una final del torneo, acumulando fracasos consecutivos en la región.
Cruz Azul pierde la corona y agrava su crisis
Por su parte, Cruz Azul tampoco logró responder. La Máquina empató 1-1 ante Los Angeles FC, resultado insuficiente tras el 3-0 sufrido en la ida, para un global de 4-1.
El partido también estuvo marcado por la activación del protocolo por gritos discriminatorios en el Estadio Cuauhtémoc, así como por el descontento de la afición, que pidió la salida del técnico Nicolás Larcamón.
Con este resultado, Cruz Azul llegó a siete partidos sin ganar, profundizando su crisis deportiva.
Tigres y Toluca entran en acción hoy 15 de abril
Tras las eliminaciones de América y Cruz Azul, la presión recae ahora en Tigres UANL y Deportivo Toluca, que este miércoles 15 de abril disputan sus respectivos compromisos en busca de mantener con vida a México en el torneo.
Los partidos se jugarán así:
- LA Galaxy vs Toluca a las 19:00 horas
- Seattle Sounders vs Tigres a las 21:30 horas
El panorama no es alentador; sin embargo, ambos clubes tienen en sus manos la oportunidad de cambiar la narrativa y evitar un fracaso aún mayor para el futbol mexicano en la Concacaf.
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