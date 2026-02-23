Cruz Azul recibe dos nuevas ubicaciones para construir su estadio en el Edomex

Cruz Azul lleva años sin un estadio propio. La 'Máquina' sigue prometiendo construir un inmueble único para el equipo y cada año surge nueva información al respecto, pero no hay nada definido. En esta ocasión, desde Naucalpan, Estado de México, surgen dos posibles ubicaciones que el equipo cementero debería considerar serimanente.

Hace poco se publicó una reunión de la Cooperativa de Cruz Azul con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en la que prometieron que habría un anuncio importante muy pronto. Esto desató muchas especulaciones por la posible construcción del estadio en algún punto de la capital, pero esto no se ha definidio.

Naucalpan, opción para el nuevo estadio de Cruz Azul

Por otro lado, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, ha dicho en reiteradas ocasiones que la entidad sería feliz de recibir a un equipo como Cruz Azul en sus terrenos y que incluso facilitaría los procesos para la construcción del nuevo recinto.

Su propuesta toma forma ahora, facilitando dos ubicaciones en Naucalpan que Cruz Azul podría usar para su estadio, como lo son:



La Tortuga, en Lomas Verdes

en Lomas Verdes Un terreno cercano al Mexipuerto Cuatro Caminos, en la zona industrial de Ahuizotla

Dos puntos importantes de Naucalpan, muy cercanos a la Ciudad de México (CDMX), algo que podría ser clave para que la 'Máquina' pueda darles una oportunidad y por fin comenzar con el proyecto que sus millones de aficionados han esperado durante años.

Ubicaciones en CDMX que sonaron para el estadio de Cruz Azul

Tras la reunión entre la directiva y el gobierno de la capital, se manejaron dos opciones para el recinto: 1) Parque Bicentenario, en Azcapotzalco, 2) Deportivo Los Galeana, en Gustavo A. Madero. Aunque la construcción no sería directamente en los parques, se manejaba la ubicación para analizar terrenos cercanos.

Por lo pronto, la directiva celeste no ha informado nada sobre su nuevo estadio, pero los avances podrían estar muy cerca.

