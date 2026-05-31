Arsenal celebra título de Premier League tras caer en Champions League

Jugadores, cuerpo técnico y directiva del Arsenal salieron a las calles de Londres, Inglaterra, para celebrar en un desfile multitudinario el título de Premier League, tras 22 años de sequía para los ‘Gunners’.

El desfile estuvo marcado por contrastes, pues ocurrió a menos de 24 horas de haber caído en la final de la UEFA Champions League ante el París Saint-Germain en Budapest, Hungría.

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¿Cuántos aficionados celebraron el título del Arsenal?

El desfile se llevó a cabo este domingo 31 de mayo en la zona de Islington, al norte de Londres, donde también se encuentra la casa de los ‘Gunners’, el Emirates Stadium.

De acuerdo con cifras de autoridades, más de un millón de personas se dieron cita para reconocer a los campeones de Inglaterra, pues desde hace 22 años el equio londinense no conseguía ganar la Premier League.

En total, un convoy de cuatro autobuses pasó en medio de la aglomeración: en el primer autobús viajaron los jugadores del primer equipo masculino de los “Gunners”, en el segundo viajó el cuerpo técnico del equipo, en el tercero viajó el primer equipo femenil, que también celebraba haber conseguido la FIFA Women’s Champions Cup, y en el último viajaron trabajadores e invitados del club, así como la mascota, Gunnersaurus.

De acuerdo con reportes de las autoridades londinenses, aunque el evento estaba programado para empezar a las 14:00 horas, desde las 8:00 de la mañana empezaron a llegar los primeros aficionados en busca del mejor lugar.

Incluso, se supo de los casos de algunos aficionados que llegaron al desfile sin dormir, pues venían llegando directamente desde Budapest, donde el Arsenal perdió la final de Champions League contra el PSG.

¿Por qué el Arsenal salió a celebrar tras perder la Champions League?

Algo que sin duda llamó la atención de muchos es la fecha del desfile: se llevó a cabo un día después de perder la final de la Champions League. En caso de haber ganado la ‘Orejona’, la fecha hubiera sido perfecta, pero la realidad es muy diferente.

Arsenal selló el título de la Premier League hace dos semanas y recibió el trofeo oficialmente la semana pasada, pero celebrar durante la semana era imposible porque había que preparar el partido contra el PSG.

Después de este domingo también pudo haber complicaciones, pues al terminar de participar en competencias oficiales, muchos jugadores reportarán en los próximos días con sus selecciones nacionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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