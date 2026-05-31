Después de una rivalidad de meses, Chad Gable resultó ser el hombre bajo la máscara del Original Grande Americano, al caer con El Grande Americano en el evento ‘La noche de los Grandes’ de la AAA y la WWE.

La lucha fue sumamente exigente para ambos gladiadores, pues ambos terminaron con sus máscaras rotas y bañados en sangre, pero al final, “El Original” tuvo que revelar su verdadera identidad ante el público de la Arena Monterrey.

“Mi nombre es Chad Gable y soy originario de Minnesota, Estados Unidos”, fueron las palabras con las que reveló su identidad y reconociendo que desde ayer, solo existirá un “único” Grande Americano.

De esta forma, El Grande Americano salvó su máscara y celebró una vez más con el público mexicano, que lo ha arropado de la mejor forma por defender las costumbres de la lucha libre mexicana.

Respeto TOTAL para Chad Gable 🤝#AAANocheDeLosGrandes pic.twitter.com/zp0riOpgWQ — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 31, 2026

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¿Quién es Chad Gable?

Chad Gable nació en marzo de 1986 en Minnesota, Estados Unidos, y es recordado por haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en las competencias de lucha grecorromana.

Después de su etapa como atleta olímpico, Chad Gable fue fichado por la WWE para entrenar en su Performance Center, y después de un tiempo, fue ascendido a la marca de formación de la empresa, NXT.

En NXT, Gable formó equipo con Jason Jordan bajo el nombre de American Alpha, logrando el campeonato en parejas de la marca y posteriormente repitiendo la hazaña en el roster principal de Smackdown.

A lo largo de su trayectoria por WWE también formó equipo con otros luchadores como Sheltom Benjamin y Bobby Rode, mientras que en el ámbito individual, uno de sus puntos más altos fue cuando alcanzó la final del torneo King of the Ring en 2019.

Uno de los equipos más recordados de Gable fue American Made, junto a The Creed Brothers e Ivy Nile. Esta etapa fue la antesala a vestir la máscara del Original Grande Americano, pues tras una serie de derrotas ante luchadores enmascarados como Rey Mysterio, pidió un consejo a Dominik Mysterio.

Chad Gable entrenó para conocer las “artes oscuras” de la lucha libre, y poco después fue que apareció “El Grande Americano”, un legendario luchador “nacido en el Golfo de América”, aunque una lesión obligó a Gable a soltar este personaje por un tiempo.

El personaje de “El Grande Americano” permaneció en el roster de la WWE y AAA, encarnado por otro personaje, y fue hasta enero de este año que Gable retomó el personaje en Royal Rumble, encontrándose cara a cara con el “impostor”.

Después de meses de una rivalidad en la que hubieron víctimas colaterales como Pimpinela Escarlata o el comediante Ojitos de Huevo, Chad Gable cayó ante El Grande Americano y reveló su verdadera identidad al mundo, advirtiendo que regresará a AAA.

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