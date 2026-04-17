Reportan adeudo del Club América con el Palmeiras por el pase de Raphael Veiga

Reportan adeudo del Club América con el Palmeiras por el pase de Raphael Veiga | Getty Images

La crisis deportiva que vive el Club América en el presente torneo de la Liga MX parece no ser el único problema que tiene la directiva azulcrema, pues recientemente se dio a conocer que el conjunto de Coapa tiene un adeudo millonario en pesos mexicanos con el Palmeiras por el préstamo del jugador Raphael Veiga.

Reportes dados a conocer por ESPN México, señalan que el conjunto brasileño envió una notificación extrajudicial a la directiva americanista por el adeudo del jugador, el cual llegó a México este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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¿Cuánto adeuda el Club América por Raphael Veiga?

De acuerdo con la información dada a conocer por el medio antes citado, se señala que el América tiene un adeudo de 215 mil dólares con el Palmeiras, cifra que en pesos mexicanos representa una deuda superior a los 3.5 millones de pesos.

Esa cifra es la correspondiente del cargo por el préstamo del brasileño Raphael Veiga, el cual era considerado como uno de los mejores futbolistas del Verdão el pasado 2025, sin embargo se le buscó acomodo en el futbol extranjero tras las contrataciones que cerraron para la temporada actual del brasileirao.

¿Qué puede pasar en caso de que el América no le pague al Palmeiras?

La deuda que tiene el Club América con el Palmeiras podría ocasionar aún más problemas a la directiva azulcrema, pues en caso de continuar retrasando el pago, el conjunto brasileño podría ir hasta instancias de la FIFA para solicitar la prohibición de fichajes para el conjunto de la Liga MX.

Pese a ello, es importante mencionar que estos procesos suelen ser lentos debido a que primero se busca negociar la deuda entre las partes, esto a fin de que se cumplan los compromisos correspondientes.

Números de Veiga con el Club América

Desde que el jugador de 30 años de edad llegó al futbol mexicano con el América, Veiga ha disputado un total de 15 partidos en los cuales ha logrado aportar con tres goles y tres asistencias, lo cual lo convierte en uno de los fichajes de mayor impacto para el conjunto de André Jardine en el presente torneo.

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