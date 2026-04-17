Gianni Infantino anunció a Coldplay como parte del show de medio tiempo del Mundial 2026. | Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ será un hecho histórico y sin precedentes, pues más allá de que será la primera edición que se dispute con 48 selecciones, también podrá presumir que será la primera en la que ocurra un show de medio tiempo durante la gran final que se disputará en New Jersey.

Fue justamente el presidente del máximo organismo rector del futbol a nivel internacional, Gianni Infantino, quien dio a conocer que será la agrupación de Coldplay quien dé el concierto durante el descanso del partido más importante del torneo.

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Anuncian show de medio tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

El anuncio del show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ generó altas expectativas entre los fanáticos del futbol, pues más allá del artista que se estará presentando, esta será la primera vez que se realice una ceremonia de estilo en el torneo internacional.

Pese a ello, es importante mencionar que se han dado espectáculos de este tipo en finales de UEFA Champions League, Copa América y la Copa Libertadores, esto como una réplica de lo que ocurre año con año en el Super Bowl de la NFL.

Coldplay estará en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Fue en medio del anuncio del show de medio tiempo que Gianni Infantino dio a conocer que será la agrupación de Coldplay liderada por Chris Martin, quien se encargará de oficializar el show durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Será por un aproximado de 10 minutos que la banda británica podrá interpretar éxitos mundiales como The Scientist, Yellow, A Sky Full of Stars, Trouble, Paradise, y demás canciones conocidas por millones de fanáticos.

¿Cuándo y en dónde será la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

Vale la pena mencionar que la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ se estará disputando hasta el 19 de julio de este mismo año, esto tras la fase de eliminación directa que se espera reúna a cientos de miles de fanáticos en los Estados Unidos, México y Canadá.

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