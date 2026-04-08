Club América aterriza de emergencia en Miami tras falla en el avión que los traía a CDMX

La plantilla y staff del primer equipo del Club América vivieron minutos de tensión en el aire, pues a través de un comunicado difundido vía redes sociales se dio a conocer que el avión en el que eran trasladados desde Nashville hacía la Ciudad de México (CDMX), tuvo que aterrizar de emergencia en Miami.

De acuerdo con lo mencionado por el conjunto azulcrema, los hechos ocurrieron en el charter privado que utilizaron para el traslado hacía nuestro país, motivo por el cual la tripulación tuvo que descender en el Aeropuerto Internacional de Miami.

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¿Qué le pasó al avión del Club América en su regreso a CDMX?

Según lo mencionado por el Club América la aeronave en la que eran trasladados comenzó a presentar fallas en el sistema eléctrico, lo cual provocó que los pilotos tomaran la decisión de no continuar con el viaje directo a la capital de la República.

Es importante mencionar que se informó que tanto los jugadores, cuerpo técnico y el staff que realizó el viaje, se encuentran descansando en un hotel de manera temporal mientras abordan un nuevo vuelo con dirección a la CDMX este mismo miércoles 8 de abril.

Club América informa sobre el retorno del plantel a México después de los Cuartos de Final en Champions Cup.



📰 https://t.co/fAL0seyA5J pic.twitter.com/fLKWKTVgnj — Club América (@ClubAmerica) April 8, 2026

¿Cómo quedó el Nashville vs América por la Concachampions?

El primer partido Nashville vs América correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup terminó con un 0-0 que favorece al conjunto de la MLS, pues lograron evitar el gol de visitante de los azulcremas.

Será el próximo martes 14 de abril que se dé el partido de vuelta entre los norteamericanos y los de la Liga MX, esto dentro de la cancha del Estadio Azteca-Banorte dentro de la Ciudad de México.

Próximo rival del América en Liga MX

Pese al partido de vuelta programado para la próxima semana, es importante mencionar que los dirigidos por André Jardine primero deberán afrontar el Clásico Jóven con el América vs Cruz Azul, el cual también se disputará en el Estadio Banorte.

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