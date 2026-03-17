Fracaso o gloria; hora y link de streaming para ver el Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions

Este martes 17 de marzo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, dará inicio el partido de vuelta Cruz Azul vs Monterrey correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, la cual se encargará de dar un boleto más para el Mundial de Clubes que se disputará en los siguientes años.

Será dentro de la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el estado de Puebla, que se vivirá la segunda parte del Cruz Azul vs Rayados, el cual dejará al segundo clasificado a los cuartos de final tras lo hecho en el Alajuelense vs LAFC.

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Cruz Azul retiene el liderato y se asoma el Clásico Capitalino: así marcha la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX ¿Tu equipo está en zona de liguilla? Tras 11 jornadas, te presentamos las posiciones, el sorpresivo líder de goleo y los partidos clave de la fecha 12. 16 marzo, 2026

¿Dónde ver por streaming el Cruz Azul vs Monterrey?

Si para el momento en el que dará inicio el Cruz Azul vs Monterrey aún estás en el trabajo o de camino a casa no te preocupes, pues los 90 minutos del compromiso se podrán ver completamente en vivo a través de la plataforma de FOX One, la cual tiene un costo de 175 pesos mensuales en México.

Es importante mencionar que esta plataforma de streaming se puede incluir dentro de la plataforma de Amazon Prime Video, por lo cual solamente deberás realizar el pago correspondiente para poder ver el cotejo desde este servidor.

El grupo convocado para la Vuelta de Octavos de Final de @TheChampions pic.twitter.com/B5nDmhHWVY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 18, 2026

¿Cómo quedó la ida entre Cruz Azul y Monterrey por la Concachampions?

La idea del Cruz Azul vs Monterrey que se disputó el pasado martes 10 de marzo terminó con un 3-2 en favor de los dirigidos por Nicolás Larcamón, los cuales a pesar de haber iniciado ganando el compromiso, se fueron abajo en el marcador con el doblete de Roberto de la Rosa.

Pese a ello, un penal bien ejecutado por Gonzalo Piovi y un golazo de volea del delantero argentino Nicolás Ibáñez, terminaron por darle la victoria al Cruz Azul en los últimos minutos del cotejo en la cancha del Gigante de Acero.

Próximos partidos de Cruz Azul y Monterrey en Liga MX

Vale la pena mencionar que tras el duelo Cruz Azul vs Monterrey, los capitalinos se medirán ante el Mazatlán en la Jornada 12 de la Liga MX, mientras que los Rayados harán lo propio ante las Chivas Rayadas de Monterrey en calidad de local.

Así se vivió la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

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