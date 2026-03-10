Duelo de titanes; resultado EN VIVO del Monterrey vs Cruz Azul por la Concachampions 2026

Los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 ya están en puerta, pues este mismo martes 10 de marzo se disputará el partido de ida Monterrey vs Cruz Azul, conjuntos de la Liga MX que pueden presumir ser de los más ganadores de este torneo de nivel internacional.

Será en la cancha del Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, que los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán repetir la dosis que le propinaron a los de la sultana del norte en la pasada Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que los hoy comandados por Nicolás Sánchez buscarán dar un golpe de autoridad en la cancha.

Primer tiempo del Monterrey vs Cruz Azul por Concachampions

Minuto 01: Inicia el Monterrey vs Cruz Azul por los octavos de final de la Concachampions 2026

Minuto 5: Gabriel "Toro" Fernández realiza un disparo cruzado en el área de Melé, sin embargo el portero charrúa atajó bien el esférico.

6’ Dispaaaaaro del Toro que logra atajar el arquero rival. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 11, 2026

Minuto 12: Aceves se equivoca en la salida y le pone un centro por error al "Toro" Fernández, el cual no pudo concretar el esférico ante la portería de Melé.

¿A qué hora inicia el Monterrey vs Cruz Azul por la Concachampions?

Será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que dará inicio el Monterrey vs Cruz Azul por los octavos de final de la también llamada Concachampions, torneo que da un boleto para el próximo Mundial de Clubes.

Los 90 minutos de este partido de ida, se podrán ver completamente en directo y en vivo a través de la plataforma de streaming de FOX One, la cual tiene un precio de 175 pesos dentro de nuestro país.

¿Cuándo es la vuelta del Monterrey vs Cruz Azul por la Concacaf?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup Cruz Azul vs Monterrey, se disputará el próximo martes 17 de marzo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Vale la pena mencionar que el ganador de esta serie, se estará midiendo ante el vencedor de la ronda entre el Alajuelense de Costa Rica y Los Angeles FC de la MLS.

¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul a los octavos de final de la Concachampions?

Los Rayados de Monterrey llegan al partido contra Cruz Azul en un espiral de resultados adversos, pues tan solo en la Jornada 10 de la Liga MX perdieron 1-0 el Clásico Regio ante los Tigres, además de que hoy marchan en la novena posición de la clasificación.

Por su parte, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón se mantiene en la primera posición de la Liga MX, esto luego de conseguir su quinto triunfo al hilo en el Clausura 2026.

